В Швеции заявили, что США могут пойти на уступки Турции для расширения НАТО
Шведский эксперт Халленберг: НАТО и США пойдут на уступки Турции ради расширения альянса
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. НАТО во главе с США придется пойти на уступки президенту Турции Тайипу Эрдогану, если они хотят, чтобы членами альянса стали Финляндия и Швеция, заявил в интервью SVT эксперт Ян Халленберг.
По мнению шведского эксперта, речь может пойти прежде всего о поставках вооружений. Именно в этой сфере США угрожают Турции санкциями, что тормозит или делает невозможным выполнение контрактов. Халленберг считает, что Вашингтон может предложить свою благосклонность в обмен на согласие Эрдогана на расширение НАТО.
Эксперт добавил, что считает подобную позицию Анкары дипломатической уловкой и попыткой продемонстрировать значимость среди стран-членов альянса.
"Президент Эрдоган хочет показать себя сильным лидером как внутри страны, так и на внешнеполитической арене", - подытожил аналитик.
Ранее президент Эрдоган заявил, что Анкара следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что встретился с коллегами из Финляндии и Швеции и проинформировал их об ожиданиях Анкары по их членству в альянсе.
В Стокгольме и Хельсинки заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
Сегодня Швеция и Финляндия приняли решение подать заявки на членство в НАТО.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.