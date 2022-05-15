https://ria.ru/20220515/turtsiya-1788695859.html

В Швеции заявили, что США могут пойти на уступки Турции для расширения НАТО

В Швеции заявили, что США могут пойти на уступки Турции для расширения НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

В Швеции заявили, что США могут пойти на уступки Турции для расширения НАТО

НАТО во главе с США придется пойти на уступки президенту Турции Тайипу Эрдогану, если они хотят, чтобы членами альянса стали Финляндия и Швеция, заявил в... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T19:55

2022-05-15T19:55

2022-05-15T19:55

в мире

швеция

финляндия

турция

нато

мевлют чавушоглу

йенс столтенберг

сша

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. НАТО во главе с США придется пойти на уступки президенту Турции Тайипу Эрдогану, если они хотят, чтобы членами альянса стали Финляндия и Швеция, заявил в интервью SVT эксперт Ян Халленберг."Вероятно, Турция в итоге согласится на присоединение Финляндии и Швеции к оборонительному блоку. Но чтобы Эрдоган сказал "да", придется предложить ему пару "печенек", - заметил он.По мнению шведского эксперта, речь может пойти прежде всего о поставках вооружений. Именно в этой сфере США угрожают Турции санкциями, что тормозит или делает невозможным выполнение контрактов. Халленберг считает, что Вашингтон может предложить свою благосклонность в обмен на согласие Эрдогана на расширение НАТО.Эксперт добавил, что считает подобную позицию Анкары дипломатической уловкой и попыткой продемонстрировать значимость среди стран-членов альянса."Президент Эрдоган хочет показать себя сильным лидером как внутри страны, так и на внешнеполитической арене", - подытожил аналитик.Ранее президент Эрдоган заявил, что Анкара следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что встретился с коллегами из Финляндии и Швеции и проинформировал их об ожиданиях Анкары по их членству в альянсе.В Стокгольме и Хельсинки заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.Сегодня Швеция и Финляндия приняли решение подать заявки на членство в НАТО.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220515/nato-1788675088.html

https://ria.ru/20220515/kaliningrad-1788686672.html

швеция

финляндия

турция

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, швеция, финляндия, турция, нато, мевлют чавушоглу, йенс столтенберг, сша, реджеп тайип эрдоган