Рейтинг@Mail.ru
Турция согласна с принципом открытых дверей НАТО, заявил глава МИД Италии - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/turtsiya-1788679711.html
Турция согласна с принципом открытых дверей НАТО, заявил глава МИД Италии
Турция согласна с принципом открытых дверей НАТО, заявил глава МИД Италии - РИА Новости, 15.05.2022
Турция согласна с принципом открытых дверей НАТО, заявил глава МИД Италии
Турция согласна с принципом расширения НАТО, как и все остальные страны альянса, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в связи с вопросом о вступлении в НАТО... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:46
2022-05-15T17:46
в мире
финляндия
швеция
турция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771206731_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_00ef29b097ef5c42e6dfd6ed6faa4792.jpg
РИМ, 15 мая - РИА Новости. Турция согласна с принципом расширения НАТО, как и все остальные страны альянса, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в связи с вопросом о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции."Среди государств-членов существует очень широкий консенсус, и Турция также согласна с принципом открытых дверей. Турция пытается обсудить некоторые двусторонние вопросы с Финляндией и Швецией, запрашивая гарантии", - заявил итальянский дипломат в эфире телеканала Rai3.По словам Ди Майо, сейчас он ждет ускорения процесса расширения НАТО. "Существует почти единодушное желание, чтобы (Швеция и Финляндия) вступили как можно скорее, это стало бы укреплением всего нашего оборонительного альянса", - указал министр.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что встретился с коллегами из Финляндии и Швеции и проинформировал их об ожиданиях Анкары по их членству в НАТО.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220515/pozitsiya-1788660881.html
https://ria.ru/20220515/nato-1788675088.html
финляндия
швеция
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771206731_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_1b00c8bd9e3246741cc148ac734bbd61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, швеция, турция, нато
17:46 15.05.2022
 
Турция согласна с принципом открытых дверей НАТО, заявил глава МИД Италии

Глава МИД Италии Ди Майо: Турция согласна с принципом расширения НАТО

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 15 мая - РИА Новости. Турция согласна с принципом расширения НАТО, как и все остальные страны альянса, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в связи с вопросом о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции.
"Среди государств-членов существует очень широкий консенсус, и Турция также согласна с принципом открытых дверей. Турция пытается обсудить некоторые двусторонние вопросы с Финляндией и Швецией, запрашивая гарантии", - заявил итальянский дипломат в эфире телеканала Rai3.
По словам Ди Майо, сейчас он ждет ускорения процесса расширения НАТО. "Существует почти единодушное желание, чтобы (Швеция и Финляндия) вступили как можно скорее, это стало бы укреплением всего нашего оборонительного альянса", - указал министр.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что встретился с коллегами из Финляндии и Швеции и проинформировал их об ожиданиях Анкары по их членству в НАТО.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 14:55
Чавушоглу: Турция непреклонна по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 17:01
Новая стратегия НАТО коснется сдерживания России, заявил Блинкен
 
В миреФинляндияШвецияТурцияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала