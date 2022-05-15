https://ria.ru/20220515/turtsiya-1788679711.html

Турция согласна с принципом открытых дверей НАТО, заявил глава МИД Италии

Турция согласна с принципом открытых дверей НАТО, заявил глава МИД Италии - РИА Новости, 15.05.2022

Турция согласна с принципом открытых дверей НАТО, заявил глава МИД Италии

Турция согласна с принципом расширения НАТО, как и все остальные страны альянса, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в связи с вопросом о вступлении в НАТО... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T17:46

2022-05-15T17:46

2022-05-15T17:46

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РИМ, 15 мая - РИА Новости. Турция согласна с принципом расширения НАТО, как и все остальные страны альянса, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в связи с вопросом о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции."Среди государств-членов существует очень широкий консенсус, и Турция также согласна с принципом открытых дверей. Турция пытается обсудить некоторые двусторонние вопросы с Финляндией и Швецией, запрашивая гарантии", - заявил итальянский дипломат в эфире телеканала Rai3.По словам Ди Майо, сейчас он ждет ускорения процесса расширения НАТО. "Существует почти единодушное желание, чтобы (Швеция и Финляндия) вступили как можно скорее, это стало бы укреплением всего нашего оборонительного альянса", - указал министр.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что встретился с коллегами из Финляндии и Швеции и проинформировал их об ожиданиях Анкары по их членству в НАТО.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220515/pozitsiya-1788660881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, швеция, турция, нато