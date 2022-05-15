https://ria.ru/20220515/svyaschennosluzhiteli-1788710800.html

В РПЦ объяснили, почему судья в отставке не может стать священником

В РПЦ объяснили, почему судья в отставке не может стать священником - РИА Новости, 15.05.2022

В РПЦ объяснили, почему судья в отставке не может стать священником

Cудья в отставке не может быть священнослужителем, так как речь идет о несовместимости лояльностей, рассказал председатель Отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T23:21

2022-05-15T23:21

2022-05-15T23:34

религия

россия

русская православная церковь

митрополит волоколамский иларион

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Cудья в отставке не может быть священнослужителем, так как речь идет о несовместимости лояльностей, рассказал председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее комиссия по этике Совета судей РФ выпустила заключение, в котором пояснила, что "судья, пребывающий в отставке, не может работать в религиозной организации по трудовому договору и не может быть (служить) священнослужителем"."Человек, который становится священнослужителем, должен быть подотчетен только своей церковной организации. Вот почему, например, священнослужитель не может быть кадровым сотрудником спецслужб. Там есть свои правила, своя отчетность, а священнослужитель может отчитываться только своему правящему архиерею", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", комментируя заключение комиссии по этике о возможности принятия судьями в отставке священнического сана.Митрополит отметил, что в данном случае речь идет о "несовместимости лояльностей", и судья в отставке должен сделать свой выбор. "Если он становится священнослужителем, он должен отказаться от статуса судьи", сказал митрополит.В заключении комиссии уточняется, что оплачиваемая деятельность в сане священнослужителя РПЦ, несмотря на отсутствие трудового договора (контракта), подпадает под регулирование Закона о статусе судей. То есть для судьи, пребывающего в отставке, но сохраняющего звание и принадлежность к судейскому сообществу, "работать в религиозной организации не предусматривается пунктом 4 статьи 3 Закона о статусе судей, что согласуется с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства".

https://ria.ru/20220121/religiya-1768739428.html

https://ria.ru/20211005/problema-1753056669.html

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Наталья Макарова

россия, русская православная церковь, митрополит волоколамский иларион