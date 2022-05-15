23:21 15.05.2022 (обновлено: 23:34 15.05.2022)
В РПЦ объяснили, почему судья в отставке не может стать священником
РПЦ: человек, ставший священником, должен быть подотчетен лишь своей церковной организации
Священник во время богослужения. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Cудья в отставке не может быть священнослужителем, так как речь идет о несовместимости лояльностей, рассказал председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Ранее комиссия по этике Совета судей РФ выпустила заключение, в котором пояснила, что "судья, пребывающий в отставке, не может работать в религиозной организации по трудовому договору и не может быть (служить) священнослужителем".
"Человек, который становится священнослужителем, должен быть подотчетен только своей церковной организации. Вот почему, например, священнослужитель не может быть кадровым сотрудником спецслужб. Там есть свои правила, своя отчетность, а священнослужитель может отчитываться только своему правящему архиерею", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", комментируя заключение комиссии по этике о возможности принятия судьями в отставке священнического сана.
Митрополит отметил, что в данном случае речь идет о "несовместимости лояльностей", и судья в отставке должен сделать свой выбор. "Если он становится священнослужителем, он должен отказаться от статуса судьи", сказал митрополит.
В заключении комиссии уточняется, что оплачиваемая деятельность в сане священнослужителя РПЦ, несмотря на отсутствие трудового договора (контракта), подпадает под регулирование Закона о статусе судей. То есть для судьи, пребывающего в отставке, но сохраняющего звание и принадлежность к судейскому сообществу, "работать в религиозной организации не предусматривается пунктом 4 статьи 3 Закона о статусе судей, что согласуется с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства".
5 октября 2021, 08:00Религия"Нас осуждают, но выбора нет": кем вынуждены подрабатывать священники