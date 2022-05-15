Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ объяснили, почему судья в отставке не может стать священником - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220515/svyaschennosluzhiteli-1788710800.html
В РПЦ объяснили, почему судья в отставке не может стать священником
В РПЦ объяснили, почему судья в отставке не может стать священником - РИА Новости, 15.05.2022
В РПЦ объяснили, почему судья в отставке не может стать священником
Cудья в отставке не может быть священнослужителем, так как речь идет о несовместимости лояльностей, рассказал председатель Отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T23:21
2022-05-15T23:34
религия
россия
русская православная церковь
митрополит волоколамский иларион
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154931/44/1549314455_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3dfc8ec6eb259c15d591bc43c01312a1.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Cудья в отставке не может быть священнослужителем, так как речь идет о несовместимости лояльностей, рассказал председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее комиссия по этике Совета судей РФ выпустила заключение, в котором пояснила, что "судья, пребывающий в отставке, не может работать в религиозной организации по трудовому договору и не может быть (служить) священнослужителем"."Человек, который становится священнослужителем, должен быть подотчетен только своей церковной организации. Вот почему, например, священнослужитель не может быть кадровым сотрудником спецслужб. Там есть свои правила, своя отчетность, а священнослужитель может отчитываться только своему правящему архиерею", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", комментируя заключение комиссии по этике о возможности принятия судьями в отставке священнического сана.Митрополит отметил, что в данном случае речь идет о "несовместимости лояльностей", и судья в отставке должен сделать свой выбор. "Если он становится священнослужителем, он должен отказаться от статуса судьи", сказал митрополит.В заключении комиссии уточняется, что оплачиваемая деятельность в сане священнослужителя РПЦ, несмотря на отсутствие трудового договора (контракта), подпадает под регулирование Закона о статусе судей. То есть для судьи, пребывающего в отставке, но сохраняющего звание и принадлежность к судейскому сообществу, "работать в религиозной организации не предусматривается пунктом 4 статьи 3 Закона о статусе судей, что согласуется с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства".
https://ria.ru/20220121/religiya-1768739428.html
https://ria.ru/20211005/problema-1753056669.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154931/44/1549314455_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d10d0097fc21bbac0f13fe6480b1e8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, русская православная церковь, митрополит волоколамский иларион
23:21 15.05.2022 (обновлено: 23:34 15.05.2022)
 
В РПЦ объяснили, почему судья в отставке не может стать священником

РПЦ: человек, ставший священником, должен быть подотчетен лишь своей церковной организации

© РИА Новости / Илья ПиталевСвященник во время богослужения
Священник во время богослужения - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Священник во время богослужения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Cудья в отставке не может быть священнослужителем, так как речь идет о несовместимости лояльностей, рассказал председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Ранее комиссия по этике Совета судей РФ выпустила заключение, в котором пояснила, что "судья, пребывающий в отставке, не может работать в религиозной организации по трудовому договору и не может быть (служить) священнослужителем".
Отец Вячеслав - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 08:00
Из "авторитета" в пастыри: исповедь монаха, пономаря и священника
"Человек, который становится священнослужителем, должен быть подотчетен только своей церковной организации. Вот почему, например, священнослужитель не может быть кадровым сотрудником спецслужб. Там есть свои правила, своя отчетность, а священнослужитель может отчитываться только своему правящему архиерею", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", комментируя заключение комиссии по этике о возможности принятия судьями в отставке священнического сана.
Митрополит отметил, что в данном случае речь идет о "несовместимости лояльностей", и судья в отставке должен сделать свой выбор. "Если он становится священнослужителем, он должен отказаться от статуса судьи", сказал митрополит.
В заключении комиссии уточняется, что оплачиваемая деятельность в сане священнослужителя РПЦ, несмотря на отсутствие трудового договора (контракта), подпадает под регулирование Закона о статусе судей. То есть для судьи, пребывающего в отставке, но сохраняющего звание и принадлежность к судейскому сообществу, "работать в религиозной организации не предусматривается пунктом 4 статьи 3 Закона о статусе судей, что согласуется с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства".
Священнослужитель во время свадебной церемонии - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября 2021, 08:00Религия
"Нас осуждают, но выбора нет": кем вынуждены подрабатывать священники
 
РелигияРоссияРусская православная церковьМитрополит Волоколамский Иларион
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала