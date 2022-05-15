https://ria.ru/20220515/stolknoveniya-1788706612.html
В столкновениях с армией Израиля пострадали более 40 палестинцев
В столкновениях с армией Израиля пострадали более 40 палестинцев - РИА Новости, 15.05.2022
В столкновениях с армией Израиля пострадали более 40 палестинцев
Сорок пять палестинцев пострадали в воскресенье в столкновениях с израильскими войсками на Западном берегу реки Иордан, сообщает Красный Полумесяц. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T22:06
2022-05-15T22:06
2022-05-15T22:06
в мире
израиль
рамалла
палестина
красный полумесяц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b854de10d7de2102cd14b4c9e50fb83.jpg
ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Сорок пять палестинцев пострадали в воскресенье в столкновениях с израильскими войсками на Западном берегу реки Иордан, сообщает Красный Полумесяц."Сорок пять палестинцев пострадали сегодня в столкновениях с израильскими войсками в районе поселения Бейт-Эль возле Рамаллы на Западном берегу", - говорится в заявлении.Столкновения произошли в 74-ю годовщину Накбы - палестинской катастрофы, совпавшей с основанием Израиля, началом оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
https://ria.ru/20220422/izrail-1785024503.html
израиль
рамалла
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_78196decd6475ad384cb39615d89c675.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рамалла, палестина, красный полумесяц
В столкновениях с армией Израиля пострадали более 40 палестинцев
В столкновениях с армией Израиля на Западном берегу пострадали более 40 палестинцев