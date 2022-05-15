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В столкновениях с армией Израиля пострадали более 40 палестинцев - РИА Новости, 15.05.2022
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В столкновениях с армией Израиля пострадали более 40 палестинцев
В столкновениях с армией Израиля пострадали более 40 палестинцев - РИА Новости, 15.05.2022
В столкновениях с армией Израиля пострадали более 40 палестинцев
Сорок пять палестинцев пострадали в воскресенье в столкновениях с израильскими войсками на Западном берегу реки Иордан, сообщает Красный Полумесяц. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T22:06
2022-05-15T22:06
в мире
израиль
рамалла
палестина
красный полумесяц
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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Сорок пять палестинцев пострадали в воскресенье в столкновениях с израильскими войсками на Западном берегу реки Иордан, сообщает Красный Полумесяц."Сорок пять палестинцев пострадали сегодня в столкновениях с израильскими войсками в районе поселения Бейт-Эль возле Рамаллы на Западном берегу", - говорится в заявлении.Столкновения произошли в 74-ю годовщину Накбы - палестинской катастрофы, совпавшей с основанием Израиля, началом оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
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в мире, израиль, рамалла, палестина, красный полумесяц
22:06 15.05.2022
 
В столкновениях с армией Израиля пострадали более 40 палестинцев

В столкновениях с армией Израиля на Западном берегу пострадали более 40 палестинцев

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Сорок пять палестинцев пострадали в воскресенье в столкновениях с израильскими войсками на Западном берегу реки Иордан, сообщает Красный Полумесяц.
"Сорок пять палестинцев пострадали сегодня в столкновениях с израильскими войсками в районе поселения Бейт-Эль возле Рамаллы на Западном берегу", - говорится в заявлении.
Столкновения произошли в 74-ю годовщину Накбы - палестинской катастрофы, совпавшей с основанием Израиля, началом оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
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В миреИзраильРамаллаПалестинаКрасный полумесяц
 
 
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