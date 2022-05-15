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В столкновениях с армией Израиля пострадали более 40 палестинцев

В столкновениях с армией Израиля пострадали более 40 палестинцев - РИА Новости, 15.05.2022

В столкновениях с армией Израиля пострадали более 40 палестинцев

Сорок пять палестинцев пострадали в воскресенье в столкновениях с израильскими войсками на Западном берегу реки Иордан, сообщает Красный Полумесяц. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T22:06

2022-05-15T22:06

2022-05-15T22:06

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рамалла

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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Сорок пять палестинцев пострадали в воскресенье в столкновениях с израильскими войсками на Западном берегу реки Иордан, сообщает Красный Полумесяц."Сорок пять палестинцев пострадали сегодня в столкновениях с израильскими войсками в районе поселения Бейт-Эль возле Рамаллы на Западном берегу", - говорится в заявлении.Столкновения произошли в 74-ю годовщину Накбы - палестинской катастрофы, совпавшей с основанием Израиля, началом оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

https://ria.ru/20220422/izrail-1785024503.html

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в мире, израиль, рамалла, палестина, красный полумесяц