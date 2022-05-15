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В США заявили о риске потери "суперсилы" из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 15.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/ssha-1788681416.html
В США заявили о риске потери "суперсилы" из-за антироссийских санкций
В США заявили о риске потери "суперсилы" из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 15.05.2022
В США заявили о риске потери "суперсилы" из-за антироссийских санкций
США ввели беспрецедентные санкции против России, но использование финансовых инструментов как оружия может лишить Штаты долларового господства, уверен колумнист РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T18:01
2022-05-15T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
евросоюз
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США ввели беспрецедентные санкции против России, но использование финансовых инструментов как оружия может лишить Штаты долларового господства, уверен колумнист The Washington Post Фарид Закария.В разных частях мира политики озадачены поиском возможности уменьшить зависимость от американского доллара, чтобы снизить последствия возможных санкций, аналогичных введенным против России после начала спецоперации на Украине, рассказал журналист со ссылкой на источники в Индии, Китае и ЕС.По мнению Закарии, победить доллар можно лишь созданием альтернативы ему. И правительства по всему миру, от России и Китая до Индии и Бразилии, ищут пути по снижению зависимости от Штатов. Так, за 20 лет доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с 72 до 59 процентов.Журналист заявил, что в последние годы США в разы увеличили количество введенных санкций по самым разным причинам — начиная от террористической атаки 11 сентября и заканчивая требованиями внутренних критиков "что-то сделать" в отношении какого-либо государства, например Венесуэлы, Кубы или Ирана."Экономическая война такого рода не привела к смене режимов в указанных странах, но от нее массово страдают простые люди", — констатировал автор.Особенно активно санкции стала вводить администрация экс-президента Дональда Трампа: США при нем в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, а американские регуляторы стали массово накладывать штрафы на компании внутри страны и за пределами."Такие меры действуют исключительно благодаря силе доллара", — пояснил журналист.Закария призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена объяснить американцам основания для введения антироссийских мер: как государство может конфисковать частную собственность, как люди могут доверять властям после таких шагов.Колумнист заявил, что США играют лидирующую роль в мире благодаря крупнейшей экономике, ликвидному рынку капитала, плавающему курсу доллара, а также правовой системе, не предполагающей односторонних незаконных действий."Но последнему критерию Вашингтон с недавнего времени не соответствует. Байден должен сделать так, чтобы в ходе борьбы с Россией его администрация не ослабила уникальную финансовую суперсилу Америки", — подытожил Закария.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
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в мире, сша, россия, украина, евросоюз, джо байден, дональд трамп
18:01 15.05.2022 (обновлено: 18:44 15.05.2022)
 
В США заявили о риске потери "суперсилы" из-за антироссийских санкций

Обозреватель WP Закария: антироссийскими санкциями Байден грозит лишить США "суперсилы"

CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of CommerceФлаг США на здании Минторга в Вашингтоне
Флаг США на здании Минторга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce
Флаг США на здании Минторга в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США ввели беспрецедентные санкции против России, но использование финансовых инструментов как оружия может лишить Штаты долларового господства, уверен колумнист The Washington Post Фарид Закария.
В разных частях мира политики озадачены поиском возможности уменьшить зависимость от американского доллара, чтобы снизить последствия возможных санкций, аналогичных введенным против России после начала спецоперации на Украине, рассказал журналист со ссылкой на источники в Индии, Китае и ЕС.
По мнению Закарии, победить доллар можно лишь созданием альтернативы ему. И правительства по всему миру, от России и Китая до Индии и Бразилии, ищут пути по снижению зависимости от Штатов. Так, за 20 лет доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с 72 до 59 процентов.
Журналист заявил, что в последние годы США в разы увеличили количество введенных санкций по самым разным причинам — начиная от террористической атаки 11 сентября и заканчивая требованиями внутренних критиков "что-то сделать" в отношении какого-либо государства, например Венесуэлы, Кубы или Ирана.
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"Экономическая война такого рода не привела к смене режимов в указанных странах, но от нее массово страдают простые люди", — констатировал автор.
Особенно активно санкции стала вводить администрация экс-президента Дональда Трампа: США при нем в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, а американские регуляторы стали массово накладывать штрафы на компании внутри страны и за пределами.
"Такие меры действуют исключительно благодаря силе доллара", — пояснил журналист.
Закария призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена объяснить американцам основания для введения антироссийских мер: как государство может конфисковать частную собственность, как люди могут доверять властям после таких шагов.
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Колумнист заявил, что США играют лидирующую роль в мире благодаря крупнейшей экономике, ликвидному рынку капитала, плавающему курсу доллара, а также правовой системе, не предполагающей односторонних незаконных действий.
"Но последнему критерию Вашингтон с недавнего времени не соответствует. Байден должен сделать так, чтобы в ходе борьбы с Россией его администрация не ослабила уникальную финансовую суперсилу Америки", — подытожил Закария.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
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