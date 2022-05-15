https://ria.ru/20220515/soveschanie-1788659304.html
Путин проведет совещание по ситуации в нефтяной отрасли
Путин проведет совещание по ситуации в нефтяной отрасли - РИА Новости, 15.05.2022
Путин проведет совещание по ситуации в нефтяной отрасли
Президент России Владимир Путин проведет на предстоящей неделе совещание по ситуации в нефтяной отрасли, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:42
2022-05-15T14:42
2022-05-15T14:49
владимир путин
экономика
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на предстоящей неделе совещание по ситуации в нефтяной отрасли, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."На неделе президент продолжит совещания по ситуации в различных секторах экономики. Предстоит новый разговор о нефтяной отрасли", - рассказали в программе.Путин в понедельник также примет лидеров стран ОДКБ, в Москве пройдет саммит этой организации, и проведет несколько двусторонних встреч с главами стран-участниц.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
14:42 15.05.2022 (обновлено: 14:49 15.05.2022)
Путин проведет совещание по ситуации в нефтяной отрасли
Президент Путин на неделе проведет совещание по ситуации в нефтяной отрасли