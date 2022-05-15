https://ria.ru/20220515/soglasie-1788674670.html

ЕС достигнет согласия по эмбарго на российскую нефть, считает Боррель

ЕС достигнет согласия по эмбарго на российскую нефть, считает Боррель - РИА Новости, 15.05.2022

ЕС достигнет согласия по эмбарго на российскую нефть, считает Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ввести эмбарго на российскую нефть будет непросто, однако в конечном итоге согласие по этому вопросу будет... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:56

2022-05-15T16:56

2022-05-15T16:56

евросоюз

санкции в отношении россии

венгрия

украина

жозеп боррель

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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ввести эмбарго на российскую нефть будет непросто, однако в конечном итоге согласие по этому вопросу будет достигнуто."Это было бы больше, чем эмбарго: мы хотим запретить импорт российской нефти в ЕС. Это непросто, особенно для стран без выхода к морю вроде Венгрии, и не стоит делать заявлений о решении, пока не достигнуто согласие. Но в конце концов мы достигнем согласия, я убежден в этом", - сказал Боррель газете Zeit.Политик отметил, что "настал момент для жесткой экономии" газа, этот природный ресурс используется не только в качестве источника энергии, но играет роль незаменимого сырья в нефтехимии. "Вот почему нам нужны другие источники газа, чтобы мы могли обходиться без российского..., мы должны как можно скорее перейти на альтернативную энергетику", - сказал Боррель.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788354477.html

венгрия

украина

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евросоюз, санкции в отношении россии, венгрия, украина, жозеп боррель