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ЕС достигнет согласия по эмбарго на российскую нефть, считает Боррель - РИА Новости, 15.05.2022
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ЕС достигнет согласия по эмбарго на российскую нефть, считает Боррель
ЕС достигнет согласия по эмбарго на российскую нефть, считает Боррель - РИА Новости, 15.05.2022
ЕС достигнет согласия по эмбарго на российскую нефть, считает Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ввести эмбарго на российскую нефть будет непросто, однако в конечном итоге согласие по этому вопросу будет... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:56
2022-05-15T16:56
евросоюз
санкции в отношении россии
венгрия
украина
жозеп боррель
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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ввести эмбарго на российскую нефть будет непросто, однако в конечном итоге согласие по этому вопросу будет достигнуто."Это было бы больше, чем эмбарго: мы хотим запретить импорт российской нефти в ЕС. Это непросто, особенно для стран без выхода к морю вроде Венгрии, и не стоит делать заявлений о решении, пока не достигнуто согласие. Но в конце концов мы достигнем согласия, я убежден в этом", - сказал Боррель газете Zeit.Политик отметил, что "настал момент для жесткой экономии" газа, этот природный ресурс используется не только в качестве источника энергии, но играет роль незаменимого сырья в нефтехимии. "Вот почему нам нужны другие источники газа, чтобы мы могли обходиться без российского..., мы должны как можно скорее перейти на альтернативную энергетику", - сказал Боррель.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
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евросоюз, санкции в отношении россии, венгрия, украина, жозеп боррель
16:56 15.05.2022
 
ЕС достигнет согласия по эмбарго на российскую нефть, считает Боррель

Глава дипломатии Боррель считает, что ЕС достигнет согласия по эмбарго на российскую нефть

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ввести эмбарго на российскую нефть будет непросто, однако в конечном итоге согласие по этому вопросу будет достигнуто.
"Это было бы больше, чем эмбарго: мы хотим запретить импорт российской нефти в ЕС. Это непросто, особенно для стран без выхода к морю вроде Венгрии, и не стоит делать заявлений о решении, пока не достигнуто согласие. Но в конце концов мы достигнем согласия, я убежден в этом", - сказал Боррель газете Zeit.
Политик отметил, что "настал момент для жесткой экономии" газа, этот природный ресурс используется не только в качестве источника энергии, но играет роль незаменимого сырья в нефтехимии. "Вот почему нам нужны другие источники газа, чтобы мы могли обходиться без российского..., мы должны как можно скорее перейти на альтернативную энергетику", - сказал Боррель.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 15:46
ЕС хочет утвердить санкции против России пакетом, включая эмбарго на нефть
 
ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВенгрияУкраинаЖозеп Боррель
 
 
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