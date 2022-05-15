ЕС достигнет согласия по эмбарго на российскую нефть, считает Боррель
Глава дипломатии Боррель считает, что ЕС достигнет согласия по эмбарго на российскую нефть
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ввести эмбарго на российскую нефть будет непросто, однако в конечном итоге согласие по этому вопросу будет достигнуто.
"Это было бы больше, чем эмбарго: мы хотим запретить импорт российской нефти в ЕС. Это непросто, особенно для стран без выхода к морю вроде Венгрии, и не стоит делать заявлений о решении, пока не достигнуто согласие. Но в конце концов мы достигнем согласия, я убежден в этом", - сказал Боррель газете Zeit.
Политик отметил, что "настал момент для жесткой экономии" газа, этот природный ресурс используется не только в качестве источника энергии, но играет роль незаменимого сырья в нефтехимии. "Вот почему нам нужны другие источники газа, чтобы мы могли обходиться без российского..., мы должны как можно скорее перейти на альтернативную энергетику", - сказал Боррель.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.