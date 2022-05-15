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Сквер по улице Юности на востоке Москвы планируют обновить в этом году - РИА Новости, 16.05.2022
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Сквер по улице Юности на востоке Москвы планируют обновить в этом году
Сквер по улице Юности на востоке Москвы планируют обновить в этом году - РИА Новости, 16.05.2022
Сквер по улице Юности на востоке Москвы планируют обновить в этом году
Сквер по улице Юности в Вешняках в Восточном административном округе Москвы планируют обновить в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-15T14:42
2022-05-16T10:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
благоустройство
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сквер по улице Юности в Вешняках в Восточном административном округе Москвы планируют обновить в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Сквер по улице Юности в Вешняках ВАО планируем обновить в этом году. Сквер находится недалеко от лесопарка "Кусково", где проводятся работы по реабилитации. В рамках комплексного подхода к созданию комфортной городской среды решено привести в порядок и сквер", - сказано в сообщении.Сообщается, что по итогам голосования среди жителей на платформе "Город идей" в проекте "Комфортный город" отобрано более 50 идей. Согласно им, вместо двух маленьких детских площадок будет создана одна большая игровая зона с оборудованием из экоматериалов, будет обновлен скейт-парк, будут установлены столы для игры в пинг-понг и текбол, будет сделано волейбольное поле, будут обустроены площадки с тренажерами, одна из которых будет предназначена для старшего поколения, а также будут созданы парковки для велосипедов и электросамокатов.В комплексе городского хозяйства дополнили, что на месте основных "народных троп" сделают дорожки, оборудуют освещение. Будут учтены потребности маломобильных горожан, а также высажено более тысячи деревьев и свыше шести тысяч кустарников.
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городское хозяйство москвы, благоустройство
14:42 15.05.2022 (обновлено: 10:48 16.05.2022)
 

Сквер по улице Юности на востоке Москвы планируют обновить в этом году

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство МосквыСквер по ул.Юности в Вешняках
Сквер по ул.Юности в Вешняках - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сквер по улице Юности в Вешняках в Восточном административном округе Москвы планируют обновить в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Сквер по улице Юности в Вешняках ВАО планируем обновить в этом году. Сквер находится недалеко от лесопарка "Кусково", где проводятся работы по реабилитации. В рамках комплексного подхода к созданию комфортной городской среды решено привести в порядок и сквер", - сказано в сообщении.
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Сообщается, что по итогам голосования среди жителей на платформе "Город идей" в проекте "Комфортный город" отобрано более 50 идей. Согласно им, вместо двух маленьких детских площадок будет создана одна большая игровая зона с оборудованием из экоматериалов, будет обновлен скейт-парк, будут установлены столы для игры в пинг-понг и текбол, будет сделано волейбольное поле, будут обустроены площадки с тренажерами, одна из которых будет предназначена для старшего поколения, а также будут созданы парковки для велосипедов и электросамокатов.
В комплексе городского хозяйства дополнили, что на месте основных "народных троп" сделают дорожки, оборудуют освещение. Будут учтены потребности маломобильных горожан, а также высажено более тысячи деревьев и свыше шести тысяч кустарников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыБлагоустройство
 
 
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