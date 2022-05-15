https://ria.ru/20220515/skver-1788748302.html

Сквер по улице Юности на востоке Москвы планируют обновить в этом году

Сквер по улице Юности на востоке Москвы планируют обновить в этом году - РИА Новости, 16.05.2022

Сквер по улице Юности на востоке Москвы планируют обновить в этом году

Сквер по улице Юности в Вешняках в Восточном административном округе Москвы планируют обновить в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-15T14:42

2022-05-15T14:42

2022-05-16T10:48

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городское хозяйство москвы

благоустройство

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сквер по улице Юности в Вешняках в Восточном административном округе Москвы планируют обновить в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Сквер по улице Юности в Вешняках ВАО планируем обновить в этом году. Сквер находится недалеко от лесопарка "Кусково", где проводятся работы по реабилитации. В рамках комплексного подхода к созданию комфортной городской среды решено привести в порядок и сквер", - сказано в сообщении.Сообщается, что по итогам голосования среди жителей на платформе "Город идей" в проекте "Комфортный город" отобрано более 50 идей. Согласно им, вместо двух маленьких детских площадок будет создана одна большая игровая зона с оборудованием из экоматериалов, будет обновлен скейт-парк, будут установлены столы для игры в пинг-понг и текбол, будет сделано волейбольное поле, будут обустроены площадки с тренажерами, одна из которых будет предназначена для старшего поколения, а также будут созданы парковки для велосипедов и электросамокатов.В комплексе городского хозяйства дополнили, что на месте основных "народных троп" сделают дорожки, оборудуют освещение. Будут учтены потребности маломобильных горожан, а также высажено более тысячи деревьев и свыше шести тысяч кустарников.

https://ria.ru/20220513/blagoustroystvo-1788293110.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, благоустройство