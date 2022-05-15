https://ria.ru/20220515/skver-1788748302.html
Сквер по улице Юности на востоке Москвы планируют обновить в этом году
Сквер по улице Юности на востоке Москвы планируют обновить в этом году - РИА Новости, 16.05.2022
Сквер по улице Юности на востоке Москвы планируют обновить в этом году
Сквер по улице Юности в Вешняках в Восточном административном округе Москвы планируют обновить в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-15T14:42
2022-05-15T14:42
2022-05-16T10:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788748166_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_76a8f9cf0a2434a52fa839db742a56ff.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сквер по улице Юности в Вешняках в Восточном административном округе Москвы планируют обновить в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Сквер по улице Юности в Вешняках ВАО планируем обновить в этом году. Сквер находится недалеко от лесопарка "Кусково", где проводятся работы по реабилитации. В рамках комплексного подхода к созданию комфортной городской среды решено привести в порядок и сквер", - сказано в сообщении.Сообщается, что по итогам голосования среди жителей на платформе "Город идей" в проекте "Комфортный город" отобрано более 50 идей. Согласно им, вместо двух маленьких детских площадок будет создана одна большая игровая зона с оборудованием из экоматериалов, будет обновлен скейт-парк, будут установлены столы для игры в пинг-понг и текбол, будет сделано волейбольное поле, будут обустроены площадки с тренажерами, одна из которых будет предназначена для старшего поколения, а также будут созданы парковки для велосипедов и электросамокатов.В комплексе городского хозяйства дополнили, что на месте основных "народных троп" сделают дорожки, оборудуют освещение. Будут учтены потребности маломобильных горожан, а также высажено более тысячи деревьев и свыше шести тысяч кустарников.
https://ria.ru/20220513/blagoustroystvo-1788293110.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788748166_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9d83c51988f8fd65e333fd44eeae9f3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, благоустройство
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Сквер по улице Юности в Вешняках в Восточном административном округе Москвы
планируют обновить в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Сквер по улице Юности в Вешняках ВАО планируем обновить в этом году. Сквер находится недалеко от лесопарка "Кусково", где проводятся работы по реабилитации. В рамках комплексного подхода к созданию комфортной городской среды решено привести в порядок и сквер", - сказано в сообщении.
Сообщается, что по итогам голосования среди жителей на платформе "Город идей" в проекте "Комфортный город" отобрано более 50 идей. Согласно им, вместо двух маленьких детских площадок будет создана одна большая игровая зона с оборудованием из экоматериалов, будет обновлен скейт-парк, будут установлены столы для игры в пинг-понг и текбол, будет сделано волейбольное поле, будут обустроены площадки с тренажерами, одна из которых будет предназначена для старшего поколения, а также будут созданы парковки для велосипедов и электросамокатов.
В комплексе городского хозяйства дополнили, что на месте основных "народных троп" сделают дорожки, оборудуют освещение. Будут учтены потребности маломобильных горожан, а также высажено более тысячи деревьев и свыше шести тысяч кустарников.