Рейтинг@Mail.ru
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220515/siriya-1788706732.html
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации - РИА Новости, 15.05.2022
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T22:08
2022-05-15T22:08
война в сирии
в мире
россия
сирия
центр примирения враждующих сторон в сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567062782_0:241:2016:1375_1920x0_80_0_0_e42b706bfca8dc1c1b729ac6c874f4ce.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий получил ранение, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб"*, - сказал Журавлев на брифинге.Он добавил, что в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, был ранен один сирийский военнослужащий.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220514/obstrely-1788608464.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567062782_143:0:2016:1405_1920x0_80_0_0_e6794ae85a67791cb3c837d601b4e817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии
22:08 15.05.2022
 
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации

Боевики "ан-Нусры"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии
Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий получил ранение, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб"*, - сказал Журавлев на брифинге.
Он добавил, что в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, был ранен один сирийский военнослужащий.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Разрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 23:40
В провинции Алеппо десять сирийских военных погибли после обстрелов
 
Война в СирииВ миреРоссияСирияЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала