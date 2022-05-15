https://ria.ru/20220515/siriya-1788706732.html
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации - РИА Новости, 15.05.2022
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T22:08
2022-05-15T22:08
2022-05-15T22:08
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центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий получил ранение, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб"*, - сказал Журавлев на брифинге.Он добавил, что в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, был ранен один сирийский военнослужащий.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220514/obstrely-1788608464.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации
Боевики "ан-Нусры"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий получил ранение, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра
в провинции Идлиб"*, - сказал Журавлев на брифинге.
Он добавил, что в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, был ранен один сирийский военнослужащий.
* Террористическая группировка, запрещенная в России