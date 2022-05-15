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Швеция не разрешит размещать в стране ядерное оружие и военные базы - РИА Новости, 15.05.2022
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Швеция не разрешит размещать в стране ядерное оружие и военные базы
Швеция не разрешит размещать в стране ядерное оружие и военные базы - РИА Новости, 15.05.2022
Швеция не разрешит размещать в стране ядерное оружие и военные базы
Швеция в случае одобрения ее заявки в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории, следует из заявления правящей... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T18:39
2022-05-15T18:52
в мире
швеция
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
финляндия
россия
нато
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Швеция в случае одобрения ее заявки в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории, следует из заявления правящей социал-демократической партии."…Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена со стороны НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории", - говорится в заявлении партии.В воскресенье Швеция приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220515/nato-1788674798.html
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в мире, швеция, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, россия, нато
18:39 15.05.2022 (обновлено: 18:52 15.05.2022)
 
Швеция не разрешит размещать в стране ядерное оружие и военные базы

Правящая партия: Швеция не разрешит размещать в стране ядерное оружие и военные базы

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Швеция в случае одобрения ее заявки в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории, следует из заявления правящей социал-демократической партии.
"…Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена со стороны НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории", - говорится в заявлении партии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 16:58
НАТО усилит присутствие на Балтике до вступления Швеции и Финляндии
В воскресенье Швеция приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 16:32
Названо неожиданное последствие экспансии НАТО в Скандинавии
 
В миреШвецияЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ФинляндияРоссияНАТО
 
 
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