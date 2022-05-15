https://ria.ru/20220515/shvetsiya-1788685263.html

Швеция не разрешит размещать в стране ядерное оружие и военные базы

Швеция не разрешит размещать в стране ядерное оружие и военные базы - РИА Новости, 15.05.2022

Швеция не разрешит размещать в стране ядерное оружие и военные базы

Швеция в случае одобрения ее заявки в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории, следует из заявления правящей... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T18:39

2022-05-15T18:39

2022-05-15T18:52

в мире

швеция

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

финляндия

россия

нато

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Швеция в случае одобрения ее заявки в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории, следует из заявления правящей социал-демократической партии."…Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена со стороны НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории", - говорится в заявлении партии.В воскресенье Швеция приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220515/nato-1788674798.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788671766.html

швеция

финляндия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швеция, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, россия, нато