https://ria.ru/20220515/shestvie-1788685057.html

В Ереване оппозиция начала вечернее шествие

В Ереване оппозиция начала вечернее шествие - РИА Новости, 15.05.2022

В Ереване оппозиция начала вечернее шествие

Оппозиция в Армении начала очередное вечернее шествие по улицам Еревана, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T18:37

2022-05-15T18:37

2022-05-15T20:25

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ЕРЕВАН, 15 мая — РИА Новости. Оппозиция в Армении начала очередное вечернее шествие по улицам Еревана, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.В марше принимают участие несколько тысяч человек. Их сопровождают сотни сотрудников полиции и десятки патрульных машин. Движению протестующих они не мешают, освобождают проезжую часть от транспорта и блокируют перекрестки на пути митингующих в целях обеспечения безопасности.В минувшую среду в ходе шествия сторонники оппозиции более чем на час заблокировали все входы в муниципалитет столицы Армении. Тогда силовики не стали применять силу к активистам, и спустя некоторое время те добровольно разблокировали мэрию и продолжили свой путь. В четверг в ходе марша протестующие провели часовой митинг у здания генпрокуратуры Армении. Полиция также не препятствовала акции. В пятницу митингующие блокировали третий корпус правительственных зданий, где располагается ряд министерств и ведомств. В этот раз также обошлось без столкновений с силовиками.В субботу впервые с начала мая оппозиция объявила перерыв — никаких массовых акций в Армении не проходило.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

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Шествие оппозиции по Еревану Оппозиция начинает традиционное шествие по Еревану. Затем ее сторонники вернутся на площадь Франции, чтобы определить программу действий на завтра. 2022-05-15T18:37 true PT0M18S

Оппозиционное шествие в Ереване В Ереване оппозиция проводит шествие 2022-05-15T18:37 true PT2M18S

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