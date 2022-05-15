https://ria.ru/20220515/shestvie-1788685057.html
В Ереване оппозиция начала вечернее шествие
В Ереване оппозиция начала вечернее шествие - РИА Новости, 15.05.2022
В Ереване оппозиция начала вечернее шествие
Оппозиция в Армении начала очередное вечернее шествие по улицам Еревана, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T18:37
2022-05-15T18:37
2022-05-15T20:25
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в мире
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ЕРЕВАН, 15 мая — РИА Новости. Оппозиция в Армении начала очередное вечернее шествие по улицам Еревана, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.В марше принимают участие несколько тысяч человек. Их сопровождают сотни сотрудников полиции и десятки патрульных машин. Движению протестующих они не мешают, освобождают проезжую часть от транспорта и блокируют перекрестки на пути митингующих в целях обеспечения безопасности.В минувшую среду в ходе шествия сторонники оппозиции более чем на час заблокировали все входы в муниципалитет столицы Армении. Тогда силовики не стали применять силу к активистам, и спустя некоторое время те добровольно разблокировали мэрию и продолжили свой путь. В четверг в ходе марша протестующие провели часовой митинг у здания генпрокуратуры Армении. Полиция также не препятствовала акции. В пятницу митингующие блокировали третий корпус правительственных зданий, где располагается ряд министерств и ведомств. В этот раз также обошлось без столкновений с силовиками.В субботу впервые с начала мая оппозиция объявила перерыв — никаких массовых акций в Армении не проходило.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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Шествие оппозиции по Еревану
Оппозиция начинает традиционное шествие по Еревану. Затем ее сторонники вернутся на площадь Франции, чтобы определить программу действий на завтра.
2022-05-15T18:37
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Оппозиционное шествие в Ереване
В Ереване оппозиция проводит шествие
2022-05-15T18:37
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армения, ереван, в мире
18:37 15.05.2022 (обновлено: 20:25 15.05.2022)
В Ереване оппозиция начала вечернее шествие
В Ереване оппозиция начала вечернее шествие
ЕРЕВАН, 15 мая — РИА Новости. Оппозиция в Армении начала очередное вечернее шествие по улицам Еревана, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
В марше принимают участие несколько тысяч человек. Их сопровождают сотни сотрудников полиции и десятки патрульных машин. Движению протестующих они не мешают, освобождают проезжую часть от транспорта и блокируют перекрестки на пути митингующих в целях обеспечения безопасности.
В минувшую среду в ходе шествия сторонники оппозиции более чем на час заблокировали все входы в муниципалитет столицы Армении
. Тогда силовики не стали применять силу к активистам, и спустя некоторое время те добровольно разблокировали мэрию и продолжили свой путь. В четверг в ходе марша протестующие провели часовой митинг у здания генпрокуратуры Армении. Полиция также не препятствовала акции. В пятницу митингующие блокировали третий корпус правительственных зданий, где располагается ряд министерств и ведомств. В этот раз также обошлось без столкновений с силовиками.
В субботу впервые с начала мая оппозиция объявила перерыв — никаких массовых акций в Армении не проходило.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.