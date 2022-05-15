https://ria.ru/20220515/sanktsii-1788706870.html

Санкции помешали экспорту Минска в ЕС на 16-18 миллиардов долларов в год

Санкции помешали экспорту Минска в ЕС на 16-18 миллиардов долларов в год - РИА Новости, 16.05.2022

Санкции помешали экспорту Минска в ЕС на 16-18 миллиардов долларов в год

Премьер Белоруссии Роман Головченко в интервью Al Arabiya заявил, что санкции Запада заблокировали экспорт республики в ЕС и Северную Америку в объеме 16-18... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-15T22:11

2022-05-15T22:11

2022-05-16T00:20

белоруссия

северная америка

александр лукашенко

минск

сша

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко в интервью Al Arabiya заявил, что санкции Запада заблокировали экспорт республики в ЕС и Северную Америку в объеме 16-18 миллиардов долларов в год.Он отметил, что в настоящее время республика работает над изменением цепочки поставок. "Естественно, мы не можем потерять этот объем экспорта, мы должны переориентировать его на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, на рынки Ближнего Востока", — подчеркнул глава правительства.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220512/belorussiya-1788176674.html

белоруссия

северная америка

минск

сша

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белоруссия, северная америка, александр лукашенко, минск, сша, санкции ес в отношении белоруссии