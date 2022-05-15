22:11 15.05.2022 (обновлено: 00:20 16.05.2022)
Санкции помешали экспорту Минска в ЕС на 16-18 миллиардов долларов в год
Премьер Белоруссии Головченко: экспорт в ЕС и США заблокировали на 18 миллиардов долларов
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко в интервью Al Arabiya заявил, что санкции Запада заблокировали экспорт республики в ЕС и Северную Америку в объеме 16-18 миллиардов долларов в год.
Он отметил, что в настоящее время республика работает над изменением цепочки поставок. "Естественно, мы не можем потерять этот объем экспорта, мы должны переориентировать его на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, на рынки Ближнего Востока", — подчеркнул глава правительства.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.