https://ria.ru/20220515/rubezhnoe-1788633088.html

ВСУ превратили бомбоубежище в Рубежном в штаб, сообщил очевидец

ВСУ превратили бомбоубежище в Рубежном в штаб, сообщил очевидец - РИА Новости, 15.05.2022

ВСУ превратили бомбоубежище в Рубежном в штаб, сообщил очевидец

Украинские войска в ходе боев за Рубежное в марте захватили бомбоубежище, предназначенное для гражданских, оборудовали там штаб, совершали из него вылазки и... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T10:21

2022-05-15T10:21

2022-05-15T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

рубежное

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в ходе боев за Рубежное в марте захватили бомбоубежище, предназначенное для гражданских, оборудовали там штаб, совершали из него вылазки и стреляли из минометов по частной жилой застройке и гражданским, рассказал в опубликованном в воскресенье видео Минобороны России один из очевидцев событий, которому удалось вместе с дочерью эвакуироваться из зоны боев."Что было в Рубежном? Там война была, большая война. 13 марта даже пришлось бежать в бомбоубежище. Мы в частном секторе живем. 10 марта первые разрушения появились, поблизости от нас. А потом, 13 марта, наверное, автоматический миномет, или как правильно сказать, украинский, начал расстреливать просто по домам. Мы с дочкой бежали в подвал, точнее в бомбоубежище в ЛОР-отделении в больнице", - рассказывает очевидец Тарас.По его словам, в тот момент, когда они уже находились на территории больницы, по ним открыли огонь украинские мобильные боевые группы, которые выскакивали из гражданского бомбоубежища."В частном секторе не было ВСУ, они были в бомбоубежище, и вот мобильная группа выскакивает… Они там устроили склад, штаб гражданской обороны. Там огромное бомбоубежище, на 3 тысячи человек, глубокое, огромное. И вот они выскакивают оттуда, постреляли и прячутся. Стреляли через нас прям, через дворы. До 13 числа стреляли, а 13 числа говорю дочке – беги за мной. И мы в итоге приехали сюда", - вспоминает он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/minirovanie-1788626663.html

рубежное

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, рубежное, вооруженные силы украины, украина