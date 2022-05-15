ВСУ превратили бомбоубежище в Рубежном в штаб, сообщил очевидец
Очевидец рассказал, как ВСУ превратили бомбоубежище в Рубежном в штаб и стреляли по домам
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в ходе боев за Рубежное в марте захватили бомбоубежище, предназначенное для гражданских, оборудовали там штаб, совершали из него вылазки и стреляли из минометов по частной жилой застройке и гражданским, рассказал в опубликованном в воскресенье видео Минобороны России один из очевидцев событий, которому удалось вместе с дочерью эвакуироваться из зоны боев.
"Что было в Рубежном? Там война была, большая война. 13 марта даже пришлось бежать в бомбоубежище. Мы в частном секторе живем. 10 марта первые разрушения появились, поблизости от нас. А потом, 13 марта, наверное, автоматический миномет, или как правильно сказать, украинский, начал расстреливать просто по домам. Мы с дочкой бежали в подвал, точнее в бомбоубежище в ЛОР-отделении в больнице", - рассказывает очевидец Тарас.
По его словам, в тот момент, когда они уже находились на территории больницы, по ним открыли огонь украинские мобильные боевые группы, которые выскакивали из гражданского бомбоубежища.
"В частном секторе не было ВСУ, они были в бомбоубежище, и вот мобильная группа выскакивает… Они там устроили склад, штаб гражданской обороны. Там огромное бомбоубежище, на 3 тысячи человек, глубокое, огромное. И вот они выскакивают оттуда, постреляли и прячутся. Стреляли через нас прям, через дворы. До 13 числа стреляли, а 13 числа говорю дочке – беги за мной. И мы в итоге приехали сюда", - вспоминает он.