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ВСУ превратили бомбоубежище в Рубежном в штаб, сообщил очевидец - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/rubezhnoe-1788633088.html
ВСУ превратили бомбоубежище в Рубежном в штаб, сообщил очевидец
ВСУ превратили бомбоубежище в Рубежном в штаб, сообщил очевидец - РИА Новости, 15.05.2022
ВСУ превратили бомбоубежище в Рубежном в штаб, сообщил очевидец
Украинские войска в ходе боев за Рубежное в марте захватили бомбоубежище, предназначенное для гражданских, оборудовали там штаб, совершали из него вылазки и... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:21
2022-05-15T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в ходе боев за Рубежное в марте захватили бомбоубежище, предназначенное для гражданских, оборудовали там штаб, совершали из него вылазки и стреляли из минометов по частной жилой застройке и гражданским, рассказал в опубликованном в воскресенье видео Минобороны России один из очевидцев событий, которому удалось вместе с дочерью эвакуироваться из зоны боев."Что было в Рубежном? Там война была, большая война. 13 марта даже пришлось бежать в бомбоубежище. Мы в частном секторе живем. 10 марта первые разрушения появились, поблизости от нас. А потом, 13 марта, наверное, автоматический миномет, или как правильно сказать, украинский, начал расстреливать просто по домам. Мы с дочкой бежали в подвал, точнее в бомбоубежище в ЛОР-отделении в больнице", - рассказывает очевидец Тарас.По его словам, в тот момент, когда они уже находились на территории больницы, по ним открыли огонь украинские мобильные боевые группы, которые выскакивали из гражданского бомбоубежища."В частном секторе не было ВСУ, они были в бомбоубежище, и вот мобильная группа выскакивает… Они там устроили склад, штаб гражданской обороны. Там огромное бомбоубежище, на 3 тысячи человек, глубокое, огромное. И вот они выскакивают оттуда, постреляли и прячутся. Стреляли через нас прям, через дворы. До 13 числа стреляли, а 13 числа говорю дочке – беги за мной. И мы в итоге приехали сюда", - вспоминает он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220515/minirovanie-1788626663.html
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в мире, рубежное, вооруженные силы украины, украина
10:21 15.05.2022
 
ВСУ превратили бомбоубежище в Рубежном в штаб, сообщил очевидец

Очевидец рассказал, как ВСУ превратили бомбоубежище в Рубежном в штаб и стреляли по домам

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в ходе боев за Рубежное в марте захватили бомбоубежище, предназначенное для гражданских, оборудовали там штаб, совершали из него вылазки и стреляли из минометов по частной жилой застройке и гражданским, рассказал в опубликованном в воскресенье видео Минобороны России один из очевидцев событий, которому удалось вместе с дочерью эвакуироваться из зоны боев.
"Что было в Рубежном? Там война была, большая война. 13 марта даже пришлось бежать в бомбоубежище. Мы в частном секторе живем. 10 марта первые разрушения появились, поблизости от нас. А потом, 13 марта, наверное, автоматический миномет, или как правильно сказать, украинский, начал расстреливать просто по домам. Мы с дочкой бежали в подвал, точнее в бомбоубежище в ЛОР-отделении в больнице", - рассказывает очевидец Тарас.
По его словам, в тот момент, когда они уже находились на территории больницы, по ним открыли огонь украинские мобильные боевые группы, которые выскакивали из гражданского бомбоубежища.
"В частном секторе не было ВСУ, они были в бомбоубежище, и вот мобильная группа выскакивает… Они там устроили склад, штаб гражданской обороны. Там огромное бомбоубежище, на 3 тысячи человек, глубокое, огромное. И вот они выскакивают оттуда, постреляли и прячутся. Стреляли через нас прям, через дворы. До 13 числа стреляли, а 13 числа говорю дочке – беги за мной. И мы в итоге приехали сюда", - вспоминает он.
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРубежноеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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