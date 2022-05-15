https://ria.ru/20220515/rubezhnoe-1788620803.html
Журналисты РИА Новости помогли людям найти могилу родственницы в Рубежном
Журналисты РИА Новости помогли людям найти могилу родственницы в Рубежном - РИА Новости, 15.05.2022
Журналисты РИА Новости помогли людям найти могилу родственницы в Рубежном
Журналисты РИА Новости помогли жителям Луганской Народной Республики выяснить место захоронения умершей родственницы в городе Рубежное и забрать документы из... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T06:42
2022-05-15T06:42
2022-05-15T07:14
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
рубежное
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 15 мая - РИА Новости. Журналисты РИА Новости помогли жителям Луганской Народной Республики выяснить место захоронения умершей родственницы в городе Рубежное и забрать документы из университета.Несмотря на то что Рубежное после двух месяцев боевых действий взято под контроль силами ЛНР, в городе до сих пор продолжаются обстрелы со стороны украинских силовиков. В город сложно попасть: из соседнего Старобельска сюда ведет простреливаемая грунтовая дорога, ее и въезд в Рубежное контролирует военная комендатура ЛНР, которая может не пропустить через блокпост тех, у кого нет местной прописки.Смерть родственницыМногие люди обращаются к работающим в регионе журналистам с просьбой помочь с транспортом и информацией. Так, жительница Луганска Алина рассказала РИА Новости, что хочет попасть в Рубежное, где у нее умерла пожилая родственница.Она хотела приехать в город и организовать похороны пенсионерки. Алина переживала за состояние тела бабушки.Журналисты РИА Новости доставили Алину в Рубежное. Оказалось, что в конце апреля соседи сообщили военным ЛНР о теле женщины, лежащем в квартире. Те взломали двери, женщину похоронили во дворе."Хотя бы есть определенность, теперь мы сообщим в органы ЛНР, которые занимаются эксгумацией. Бабушку перезахоронят на кладбище", - рассказала Алина.К сожалению, местные мародеры воспользовались тем, что двери в квартиру были взломаны: когда журналисты и девушка нашли дом, оказалось, что все вещи перерыты. Пол квартиры был буквально усеян "ковром" из книг и одежды: грабители искали "заначки". Кроме того, окна квартиры оказались разбиты осколками от снарядов.Документы в обмен на продовольствиеАлександр из Счастья (город до начала марта был под контролем Киева) хотел забрать из медицинского университета в Рубежном важные документы - свои и дочери. Мужчина работал в университете заведующим кафедрой, куда ездил работать из Счастья."Каждый раз приходилось объясняться на украинских блокпостах. Приставали страшно", - вспоминает он.Его дочь училась на первом курсе и жила в общежитии. Когда украинские военные отступили из Счастья, отца с дочкой разделила линия фронта.Уже из Лисичанска молодым людям удалось переехать в Счастье через линию фронта - дорога заняла сутки.По информации Александра, в подвале университета живут беженцы из соседних домов, поэтому он взял для них гуманитарную помощь: полный багажник продуктов, воды и сигарет.Информация подтвердилась. Когда Александр на машине РИА Новости приехал к альма-матер, живущие в подвале люди готовили еду на костре.Сейчас в бомбоубежище университета, оборудованном еще в советские времена, живут около 40 человек, в том числе дети. Кто-то из них потерял жилье из-за обстрелов, другие просто считают, что здесь безопаснее. Так что помощь от Александра и журналистов пришлась кстати.Ему удалось найти свою трудовую книжку, забрать документы не только дочери, но и ее одногруппников.Воодушевленный, он попросил журналистов отвезти его в общежитие, где жила его дочь - за вещами.В одно время в этом здании жили украинские военные, потом сюда прямой наводкой попал снаряд. К счастью, комнату и вещи дочки найти удалось."Не был тут два месяца. Зрелище грустное, но я все равно благодарен журналистам", - сказал Александр.
https://ria.ru/20220515/okruzhenie-1788619029.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/lnr-1788278634.html
https://ria.ru/20220512/kadyrov-1788220213.html
https://ria.ru/20220514/osvobozhdenie-1788586031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, рубежное
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 15 мая - РИА Новости. Журналисты РИА Новости помогли жителям Луганской Народной Республики выяснить место захоронения умершей родственницы в городе Рубежное и забрать документы из университета.
Несмотря на то что Рубежное после двух месяцев боевых действий взято под контроль силами ЛНР, в городе до сих пор продолжаются обстрелы со стороны украинских силовиков. В город сложно попасть: из соседнего Старобельска сюда ведет простреливаемая грунтовая дорога, ее и въезд в Рубежное контролирует военная комендатура ЛНР, которая может не пропустить через блокпост тех, у кого нет местной прописки.
Смерть родственницы
Многие люди обращаются к работающим в регионе журналистам с просьбой помочь с транспортом и информацией. Так, жительница Луганска Алина рассказала РИА Новости, что хочет попасть в Рубежное
, где у нее умерла пожилая родственница.
"Родственница жила в Рубежном с внуком. На ее здоровье сказалась ситуация в городе, в середине марта она умерла. Внук из-за обстрелов не смог ее захоронить, оставил тело в квартире и уехал из Рубежного", - рассказала РИА Новости девушка.
Она хотела приехать в город и организовать похороны пенсионерки. Алина переживала за состояние тела бабушки.
Журналисты РИА Новости доставили Алину в Рубежное. Оказалось, что в конце апреля соседи сообщили военным ЛНР
о теле женщины, лежащем в квартире. Те взломали двери, женщину похоронили во дворе.
"Хотя бы есть определенность, теперь мы сообщим в органы ЛНР, которые занимаются эксгумацией. Бабушку перезахоронят на кладбище", - рассказала Алина.
К сожалению, местные мародеры воспользовались тем, что двери в квартиру были взломаны: когда журналисты и девушка нашли дом, оказалось, что все вещи перерыты. Пол квартиры был буквально усеян "ковром" из книг и одежды: грабители искали "заначки". Кроме того, окна квартиры оказались разбиты осколками от снарядов.
Документы в обмен на продовольствие
Александр из Счастья
(город до начала марта был под контролем Киева
) хотел забрать из медицинского университета в Рубежном важные документы - свои и дочери. Мужчина работал в университете заведующим кафедрой, куда ездил работать из Счастья.
"Каждый раз приходилось объясняться на украинских блокпостах. Приставали страшно", - вспоминает он.
Его дочь училась на первом курсе и жила в общежитии. Когда украинские военные отступили из Счастья, отца с дочкой разделила линия фронта.
"Натерпелись мы многого из-за этого. Несколько раз с женой выезжали к Рубежному за дочкой, но попасть туда было невозможно. Дочка с ее молодым человеком решили выехать к его родителям в соседний Лисичанск", - рассказал РИА Новости мужчина.
Уже из Лисичанска
молодым людям удалось переехать в Счастье через линию фронта - дорога заняла сутки.
По информации Александра, в подвале университета живут беженцы из соседних домов, поэтому он взял для них гуманитарную помощь: полный багажник продуктов, воды и сигарет.
Информация подтвердилась. Когда Александр на машине РИА Новости приехал к альма-матер, живущие в подвале люди готовили еду на костре.
Сейчас в бомбоубежище университета, оборудованном еще в советские времена, живут около 40 человек, в том числе дети. Кто-то из них потерял жилье из-за обстрелов, другие просто считают, что здесь безопаснее. Так что помощь от Александра и журналистов пришлась кстати.
Ему удалось найти свою трудовую книжку, забрать документы не только дочери, но и ее одногруппников.
"Теперь ребята смогут продолжить учебу в Луганске
, с их документами все в порядке", - порадовался мужчина.
Воодушевленный, он попросил журналистов отвезти его в общежитие, где жила его дочь - за вещами.
В одно время в этом здании жили украинские военные, потом сюда прямой наводкой попал снаряд. К счастью, комнату и вещи дочки найти удалось.
"Не был тут два месяца. Зрелище грустное, но я все равно благодарен журналистам", - сказал Александр.