06:08 15.05.2022 (обновлено: 06:09 15.05.2022)
Bloomberg назвал слово, которого страшатся в Европе
Bloomberg: политики в ЕС опасаются рецессии и стагфляции на фоне усиливающегося кризиса
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. ЕС оказался под экономическим давлением со всех сторон, при этом существуют сомнения, что Европейскому центробанку удастся избежать рецессии или стагфляции, "которой все так боятся", говорится в сюжете агентства Bloomberg.
"Рецессия — слово, которого стараются избегать центральные банки и политические лидеры. По словам инвесторов и руководителей компаний, опасность рецессии реальна, особенно в Европе", – отмечается в материале.
Как напоминает агентство, об угрозе рецессии в еврозоне предупреждали топ-менеджеры и эксперты крупнейших финансовых организаций, так как JPMorgan Chase, HSBC, Goldman Sachs.
"Опасность рецессии оказалась в поле зрения на фоне серьезных препятствий, вставших перед экономикой еврозоны: сохраняющаяся высокая инфляция, продолжающийся кризис на Украине и связанный с ней усугубляющийся энергетический кризис", - указывает Bloomberg.
В Европейском центральном банке сохраняют оптимистичный настрой, полагая, что сумеют найти выход из стимулирования экономики в эпоху кризиса, однако, как отмечает агентство, существуют сомнения, что ЕЦБ удастся избежать рецессии или стагфляции, "которой все так боятся".
Страны, которые поддерживают Украину и вводят санкции против России, в то же время вредят и собственным экономикам, говорится в сюжете. "Европейские заводы подают признаки бедствия на фоне рекордного роста цен и сокращения спроса, усугубляющегося из-за строгих локдаунов в Китае. Европа оказалась под давлением со всех сторон, заставляя инвесторов следить за тем, не подтолкнут ли они уже хрупкую экономику к рецессии", - резюмирует Bloomberg.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.
На этом фоне растут цены на топливо, что уже привели к экономическим проблемам в Европе и США. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, хотя год назад показатель составлял всего 1,6 процента.