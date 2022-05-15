https://ria.ru/20220515/retsessiya-1788619884.html

Bloomberg назвал слово, которого страшатся в Европе

Bloomberg назвал слово, которого страшатся в Европе - РИА Новости, 15.05.2022

Bloomberg назвал слово, которого страшатся в Европе

ЕС оказался под экономическим давлением со всех сторон, при этом существуют сомнения, что Европейскому центробанку удастся избежать рецессии или стагфляции,... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T06:08

2022-05-15T06:08

2022-05-15T06:09

в мире

европа

европейский центральный банк

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россия

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. ЕС оказался под экономическим давлением со всех сторон, при этом существуют сомнения, что Европейскому центробанку удастся избежать рецессии или стагфляции, "которой все так боятся", говорится в сюжете агентства Bloomberg."Рецессия — слово, которого стараются избегать центральные банки и политические лидеры. По словам инвесторов и руководителей компаний, опасность рецессии реальна, особенно в Европе", – отмечается в материале.Как напоминает агентство, об угрозе рецессии в еврозоне предупреждали топ-менеджеры и эксперты крупнейших финансовых организаций, так как JPMorgan Chase, HSBC, Goldman Sachs."Опасность рецессии оказалась в поле зрения на фоне серьезных препятствий, вставших перед экономикой еврозоны: сохраняющаяся высокая инфляция, продолжающийся кризис на Украине и связанный с ней усугубляющийся энергетический кризис", - указывает Bloomberg.В Европейском центральном банке сохраняют оптимистичный настрой, полагая, что сумеют найти выход из стимулирования экономики в эпоху кризиса, однако, как отмечает агентство, существуют сомнения, что ЕЦБ удастся избежать рецессии или стагфляции, "которой все так боятся".Страны, которые поддерживают Украину и вводят санкции против России, в то же время вредят и собственным экономикам, говорится в сюжете. "Европейские заводы подают признаки бедствия на фоне рекордного роста цен и сокращения спроса, усугубляющегося из-за строгих локдаунов в Китае. Европа оказалась под давлением со всех сторон, заставляя инвесторов следить за тем, не подтолкнут ли они уже хрупкую экономику к рецессии", - резюмирует Bloomberg.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.На этом фоне растут цены на топливо, что уже привели к экономическим проблемам в Европе и США. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, хотя год назад показатель составлял всего 1,6 процента.

https://ria.ru/20220509/stagflyatsiya-1787623974.html

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788249326.html

европа

украина

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в мире, европа, европейский центральный банк, украина, россия