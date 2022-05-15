https://ria.ru/20220515/provokatsii-1788698800.html

Минск допускает возможность провокаций от Украины, сообщили в генштабе ВС

Минск допускает возможность провокаций от Украины, сообщили в генштабе ВС - РИА Новости, 15.05.2022

Минск допускает возможность провокаций от Украины, сообщили в генштабе ВС

Первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что не исключены провокации со стороны Украины. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T20:22

2022-05-15T20:22

2022-05-15T20:22

украина

белоруссия

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что не исключены провокации со стороны Украины."Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми", - сказал Король в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.По его словам, "имеются объективные данные, что вблизи наших границ на Овручском направлении развернуты американские станции контрбатарейной борьбы". "Сегодня на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Республики Беларусь порядка 10 тысяч военнослужащих. На Овручском направлении их 6 тысяч, на Черниговском – 4,5 тысячи. Есть среди них артиллерийские, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны", - продолжил Король.Он также обратил внимание на поставку странами Запада вооружения Украине. "Кстати, мы говорили о вооружениях, которые поставляют на юг нашей страны, американцы по лендлизу, страны Европейского союза. На сегодня уже имеется информация, что очень много военнослужащих Украины – порядка 1 500 человек – обучаются в учебных центрах Германии, Польши, также на территории Эстонии открыт такой учебный центр, где они обучаются применению новых видов оружия, которое им будут поставлять по лендлизу. Поэтому говорить о том, что будут сбагривать один металлолом, наверное, неправомерно", - подчеркнул Король.Касаясь ситуации у западных границ Белоруссии, он обратил внимание, что там сопредельными странами размещены более 260 боевых танков, порядка 150 боевых самолетов, 164 боевых вертолета. "В Средиземном море и в Балтике создана ударная группировка носителей крылатых ракет. К сожалению, крылатые ракеты – это не есть оружие для защиты, это оружие прежде всего для нападения. Дальность, досягаемость этих ракет позволяет им осуществлять огневое воздействие на территорию всей нашей страны", - констатировал Король.Он добавил, что на территории Польши и стран Балтии на границе с Белоруссией на сегодня насчитывается 16 боеготовых батальонных тактических групп. "Из них четыре – многонациональны, НАТО, и 12 – чисто американские. Такого не было никогда. Эти батальонные тактические группы находятся на полигонах вблизи наших границ, они полностью готовы, укомплектованы, имеют запасы и готовы действовать по своему непосредственному предназначению", - заключил Король.

https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html

https://ria.ru/20220512/voennye-1788027999.html

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украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр