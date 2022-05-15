Рейтинг@Mail.ru
Минск допускает возможность провокаций от Украины, сообщили в генштабе ВС - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/provokatsii-1788698800.html
Минск допускает возможность провокаций от Украины, сообщили в генштабе ВС
Минск допускает возможность провокаций от Украины, сообщили в генштабе ВС - РИА Новости, 15.05.2022
Минск допускает возможность провокаций от Украины, сообщили в генштабе ВС
Первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что не исключены провокации со стороны Украины. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T20:22
2022-05-15T20:22
украина
белоруссия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/57935/41/579354101_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_bbb55f3333d42a502c0000a24d9d8428.jpg
МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что не исключены провокации со стороны Украины."Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми", - сказал Король в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.По его словам, "имеются объективные данные, что вблизи наших границ на Овручском направлении развернуты американские станции контрбатарейной борьбы". "Сегодня на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Республики Беларусь порядка 10 тысяч военнослужащих. На Овручском направлении их 6 тысяч, на Черниговском – 4,5 тысячи. Есть среди них артиллерийские, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны", - продолжил Король.Он также обратил внимание на поставку странами Запада вооружения Украине. "Кстати, мы говорили о вооружениях, которые поставляют на юг нашей страны, американцы по лендлизу, страны Европейского союза. На сегодня уже имеется информация, что очень много военнослужащих Украины – порядка 1 500 человек – обучаются в учебных центрах Германии, Польши, также на территории Эстонии открыт такой учебный центр, где они обучаются применению новых видов оружия, которое им будут поставлять по лендлизу. Поэтому говорить о том, что будут сбагривать один металлолом, наверное, неправомерно", - подчеркнул Король.Касаясь ситуации у западных границ Белоруссии, он обратил внимание, что там сопредельными странами размещены более 260 боевых танков, порядка 150 боевых самолетов, 164 боевых вертолета. "В Средиземном море и в Балтике создана ударная группировка носителей крылатых ракет. К сожалению, крылатые ракеты – это не есть оружие для защиты, это оружие прежде всего для нападения. Дальность, досягаемость этих ракет позволяет им осуществлять огневое воздействие на территорию всей нашей страны", - констатировал Король.Он добавил, что на территории Польши и стран Балтии на границе с Белоруссией на сегодня насчитывается 16 боеготовых батальонных тактических групп. "Из них четыре – многонациональны, НАТО, и 12 – чисто американские. Такого не было никогда. Эти батальонные тактические группы находятся на полигонах вблизи наших границ, они полностью готовы, укомплектованы, имеют запасы и готовы действовать по своему непосредственному предназначению", - заключил Король.
https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html
https://ria.ru/20220512/voennye-1788027999.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/57935/41/579354101_153:0:2820:2000_1920x0_80_0_0_e48eb6e572504bddf5897b6a07b9e610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр
20:22 15.05.2022
 
Минск допускает возможность провокаций от Украины, сообщили в генштабе ВС

Глава генштаба ВС Король сообщил, что Минск не исключает возможность провокаций от Украины

© РИА Новости / Ю. Иванов / Перейти в фотобанкДом Правительства. Республика Беларусь
Дом Правительства. Республика Беларусь - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Ю. Иванов
Перейти в фотобанк
Дом Правительства. Республика Беларусь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что не исключены провокации со стороны Украины.
"Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми", - сказал Король в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
Военнослужащие на церемонии открытия миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство — 2021 - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 17:02
В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Белоруссии
По его словам, "имеются объективные данные, что вблизи наших границ на Овручском направлении развернуты американские станции контрбатарейной борьбы". "Сегодня на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Республики Беларусь порядка 10 тысяч военнослужащих. На Овручском направлении их 6 тысяч, на Черниговском – 4,5 тысячи. Есть среди них артиллерийские, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны", - продолжил Король.
Он также обратил внимание на поставку странами Запада вооружения Украине. "Кстати, мы говорили о вооружениях, которые поставляют на юг нашей страны, американцы по лендлизу, страны Европейского союза. На сегодня уже имеется информация, что очень много военнослужащих Украины – порядка 1 500 человек – обучаются в учебных центрах Германии, Польши, также на территории Эстонии открыт такой учебный центр, где они обучаются применению новых видов оружия, которое им будут поставлять по лендлизу. Поэтому говорить о том, что будут сбагривать один металлолом, наверное, неправомерно", - подчеркнул Король.
Касаясь ситуации у западных границ Белоруссии, он обратил внимание, что там сопредельными странами размещены более 260 боевых танков, порядка 150 боевых самолетов, 164 боевых вертолета. "В Средиземном море и в Балтике создана ударная группировка носителей крылатых ракет. К сожалению, крылатые ракеты – это не есть оружие для защиты, это оружие прежде всего для нападения. Дальность, досягаемость этих ракет позволяет им осуществлять огневое воздействие на территорию всей нашей страны", - констатировал Король.
Он добавил, что на территории Польши и стран Балтии на границе с Белоруссией на сегодня насчитывается 16 боеготовых батальонных тактических групп. "Из них четыре – многонациональны, НАТО, и 12 – чисто американские. Такого не было никогда. Эти батальонные тактические группы находятся на полигонах вблизи наших границ, они полностью готовы, укомплектованы, имеют запасы и готовы действовать по своему непосредственному предназначению", - заключил Король.
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 03:35
СБ Белоруссии: число иностранных военных в Польше выросло с 2020 года вдвое
 
УкраинаБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала