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Вице-президент и госсекретарь США приедут проститься с президентом ОАЭ

Вице-президент и госсекретарь США приедут проститься с президентом ОАЭ - РИА Новости, 15.05.2022

Вице-президент и госсекретарь США приедут проститься с президентом ОАЭ

Госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и директор ЦРУ Уильям Бернс войдут в делегацию вице-президента США Камалы Харрис, которая отправится... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T23:15

2022-05-15T23:15

2022-05-15T23:17

в мире

камала харрис

джо байден

джон керри

сша

оаэ

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и директор ЦРУ Уильям Бернс войдут в делегацию вице-президента США Камалы Харрис, которая отправится в ОАЭ для памятных мероприятий в связи со смертью президента Эмиратов Халифы бен Зейда Аль Нахайяна."Президент США Джо Байден объявил состав делегации, которая отправится в ОАЭ для церемониальных мероприятий в связи с кончиной президента Халифы бен Зейда 16 мая. Вице-президент Камала Харрис возглавит делегацию", - говорится в сообщении Белого дома.В делегацию войдут госсекретарь Блинкен, шеф Пентагона, директор ЦРУ и спецпредставитель президента по климату Джон Керри, говорится в сообщении.Правивший страной с 2004 года президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни на 73-м году жизни. Полномочия руководителя страны переданы брату президента 61-летнему Мухаммеду бен Зейду. Такое решение единогласно принял верховный федеральный совет ОАЭ, в который входят правители семи эмиратов.

https://ria.ru/20220513/biografiya-1788347774.html

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в мире, камала харрис, джо байден, джон керри, сша, оаэ, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)