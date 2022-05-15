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СК определил поселок Широкино как место преступления украинских боевиков
СК определил поселок Широкино как место преступления украинских боевиков - РИА Новости, 15.05.2022
СК определил поселок Широкино как место преступления украинских боевиков
Следователи Следственного комитета России определили населенный пункт Широкино как место преступления украинских боевиков по статье о жестоком обращении с... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:16
2022-05-15T15:16
2022-05-15T15:16
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ШИРОКИНО (ДНР), 15 мая – РИА Новости. Следователи Следственного комитета России определили населенный пункт Широкино как место преступления украинских боевиков по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, передает корреспондент РИА Новости.Населенный пункт Широкино расположен в 20 километрах от Мариуполя и с 2015 по 2022 годы поселок находился под контролем украинских боевиков. По сообщениям Народной милиции ДНР и представительства республики в СЦКК, с позиций боевиков в районе Широкино неоднократно наносились артиллерийские удары и снайперские обстрелы населенных пунктов ДНР.Следователи совместно с главой поселка Широкино провели осмотр места преступления украинских боевиков. По словам представителя местной власти, от действий вооруженных сил Украины повреждено 100% жилого фонда и объектов инфраструктуры Широкино. Следственные действия проводились в рамках открытого уголовного дела в отношении украинских боевиков по статье о незаконных методах ведения войны. В ходе осмотра была проведена фиксация доказательств, поврежденных строений и аэросъемка местности, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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в мире, донбасс, широкино, следственный комитет россии (ск рф)
СК определил поселок Широкино как место преступления украинских боевиков
Следственный комитет определил поселок Широкино как место преступления украинских боевиков
ШИРОКИНО (ДНР), 15 мая – РИА Новости. Следователи Следственного комитета России определили населенный пункт Широкино как место преступления украинских боевиков по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, передает корреспондент РИА Новости.
Населенный пункт Широкино расположен в 20 километрах от Мариуполя и с 2015 по 2022 годы поселок находился под контролем украинских боевиков. По сообщениям Народной милиции ДНР и представительства республики в СЦКК, с позиций боевиков в районе Широкино неоднократно наносились артиллерийские удары и снайперские обстрелы населенных пунктов ДНР.
Следователи совместно с главой поселка Широкино провели осмотр места преступления украинских боевиков. По словам представителя местной власти, от действий вооруженных сил Украины повреждено 100% жилого фонда и объектов инфраструктуры Широкино. Следственные действия проводились в рамках открытого уголовного дела в отношении украинских боевиков по статье о незаконных методах ведения войны. В ходе осмотра была проведена фиксация доказательств, поврежденных строений и аэросъемка местности, передает корреспондент РИА Новости.