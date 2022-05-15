Рейтинг@Mail.ru
СК определил поселок Широкино как место преступления украинских боевиков - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/prestupleniya-1788663004.html
СК определил поселок Широкино как место преступления украинских боевиков
СК определил поселок Широкино как место преступления украинских боевиков - РИА Новости, 15.05.2022
СК определил поселок Широкино как место преступления украинских боевиков
Следователи Следственного комитета России определили населенный пункт Широкино как место преступления украинских боевиков по статье о жестоком обращении с... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:16
2022-05-15T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
широкино
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729339923_0:274:3071:2001_1920x0_80_0_0_c284aea973d27e241556c6f365e64116.jpg
ШИРОКИНО (ДНР), 15 мая – РИА Новости. Следователи Следственного комитета России определили населенный пункт Широкино как место преступления украинских боевиков по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, передает корреспондент РИА Новости.Населенный пункт Широкино расположен в 20 километрах от Мариуполя и с 2015 по 2022 годы поселок находился под контролем украинских боевиков. По сообщениям Народной милиции ДНР и представительства республики в СЦКК, с позиций боевиков в районе Широкино неоднократно наносились артиллерийские удары и снайперские обстрелы населенных пунктов ДНР.Следователи совместно с главой поселка Широкино провели осмотр места преступления украинских боевиков. По словам представителя местной власти, от действий вооруженных сил Украины повреждено 100% жилого фонда и объектов инфраструктуры Широкино. Следственные действия проводились в рамках открытого уголовного дела в отношении украинских боевиков по статье о незаконных методах ведения войны. В ходе осмотра была проведена фиксация доказательств, поврежденных строений и аэросъемка местности, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20220302/pushilin-1776134828.html
донбасс
широкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729339923_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_29ec0817fd19afb95dbb6d281a8d43da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, широкино, следственный комитет россии (ск рф)
15:16 15.05.2022
 
СК определил поселок Широкино как место преступления украинских боевиков

Следственный комитет определил поселок Широкино как место преступления украинских боевиков

© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкОполченец Донецкой народной республики (ДНР) в селе Широкино Донецкой области
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) в селе Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в фотобанк
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) в селе Широкино Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШИРОКИНО (ДНР), 15 мая – РИА Новости. Следователи Следственного комитета России определили населенный пункт Широкино как место преступления украинских боевиков по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, передает корреспондент РИА Новости.
Населенный пункт Широкино расположен в 20 километрах от Мариуполя и с 2015 по 2022 годы поселок находился под контролем украинских боевиков. По сообщениям Народной милиции ДНР и представительства республики в СЦКК, с позиций боевиков в районе Широкино неоднократно наносились артиллерийские удары и снайперские обстрелы населенных пунктов ДНР.
Следователи совместно с главой поселка Широкино провели осмотр места преступления украинских боевиков. По словам представителя местной власти, от действий вооруженных сил Украины повреждено 100% жилого фонда и объектов инфраструктуры Широкино. Следственные действия проводились в рамках открытого уголовного дела в отношении украинских боевиков по статье о незаконных методах ведения войны. В ходе осмотра была проведена фиксация доказательств, поврежденных строений и аэросъемка местности, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:43Специальная военная операция на Украине
Пушилин посетил освобожденное село Широкино и наградил военных ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассШирокиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала