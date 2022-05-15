https://ria.ru/20220515/prestupleniya-1788643301.html
СК зафиксирует преступления ВСУ, в которых пострадали жители ДНР
СК зафиксирует преступления ВСУ, в которых пострадали жители ДНР - РИА Новости, 15.05.2022
СК зафиксирует преступления ВСУ, в которых пострадали жители ДНР
Следственный комитет России зафиксирует очередные преступления украинских силовиков, в результате которых пострадали мирные жители в ДНР, сообщается в... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:58
2022-05-15T11:58
2022-05-15T11:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует очередные преступления украинских силовиков, в результате которых пострадали мирные жители в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи зафиксируют очередные преступные действия украинских силовиков, в результате которых пострадали мирные жители в ДНР... установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов республики ранения получили четыре мирных жителя: в Павловке - женщина 1955 года рождения; в Великоновоселовке - женщина 1966 года рождения; в Нескучном - мужчина 1961 года рождения; в Новобахмутовке - мужчина 1960 года рождения.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК зафиксирует преступления ВСУ, в которых пострадали жители ДНР
СК зафиксирует преступления украинских силовиков, в которых пострадали мирные жители ДНР