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СК зафиксирует преступления ВСУ, в которых пострадали жители ДНР - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/prestupleniya-1788643301.html
СК зафиксирует преступления ВСУ, в которых пострадали жители ДНР
СК зафиксирует преступления ВСУ, в которых пострадали жители ДНР - РИА Новости, 15.05.2022
СК зафиксирует преступления ВСУ, в которых пострадали жители ДНР
Следственный комитет России зафиксирует очередные преступления украинских силовиков, в результате которых пострадали мирные жители в ДНР, сообщается в... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:58
2022-05-15T11:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует очередные преступления украинских силовиков, в результате которых пострадали мирные жители в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи зафиксируют очередные преступные действия украинских силовиков, в результате которых пострадали мирные жители в ДНР... установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов республики ранения получили четыре мирных жителя: в Павловке - женщина 1955 года рождения; в Великоновоселовке - женщина 1966 года рождения; в Нескучном - мужчина 1961 года рождения; в Новобахмутовке - мужчина 1960 года рождения.
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донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:58 15.05.2022
 
СК зафиксирует преступления ВСУ, в которых пострадали жители ДНР

СК зафиксирует преступления украинских силовиков, в которых пострадали мирные жители ДНР

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует очередные преступления украинских силовиков, в результате которых пострадали мирные жители в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи зафиксируют очередные преступные действия украинских силовиков, в результате которых пострадали мирные жители в ДНР... установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов республики ранения получили четыре мирных жителя: в Павловке - женщина 1955 года рождения; в Великоновоселовке - женщина 1966 года рождения; в Нескучном - мужчина 1961 года рождения; в Новобахмутовке - мужчина 1960 года рождения.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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