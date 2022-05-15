https://ria.ru/20220515/pozhar-1788675979.html

Пожар в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах локализовали

Пожар в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах локализовали - РИА Новости, 15.05.2022

Пожар в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах локализовали

Пожарные локализовали возгорание в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T17:07

2022-05-15T17:07

2022-05-15T17:07

происшествия

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Здание компании загорелось около 15.40 мск воскресенья на площади 250 квадратных метров."В 16.38 мск пожар локализован на площади 450 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.К тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20220515/pozhar-1788625895.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростовская область