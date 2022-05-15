https://ria.ru/20220515/pozhar-1788675979.html
Пожар в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах локализовали
Пожар в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах локализовали - РИА Новости, 15.05.2022
Пожар в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах локализовали
Пожарные локализовали возгорание в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:07
2022-05-15T17:07
2022-05-15T17:07
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Здание компании загорелось около 15.40 мск воскресенья на площади 250 квадратных метров."В 16.38 мск пожар локализован на площади 450 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.К тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Пожар в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах локализовали
Пожарные локализовали возгорание в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Здание компании загорелось около 15.40 мск воскресенья на площади 250 квадратных метров.
"В 16.38 мск пожар локализован на площади 450 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.
К тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники.