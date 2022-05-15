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Пожар в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах локализовали - РИА Новости, 15.05.2022
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Пожар в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах локализовали
Пожар в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах локализовали - РИА Новости, 15.05.2022
Пожар в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах локализовали
Пожарные локализовали возгорание в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:07
2022-05-15T17:07
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Здание компании загорелось около 15.40 мск воскресенья на площади 250 квадратных метров."В 16.38 мск пожар локализован на площади 450 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.К тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники.
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происшествия, ростовская область
17:07 15.05.2022
 
Пожар в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах локализовали

Пожарные локализовали возгорание в здании "Глории Джинс" в ростовских Шахтах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Здание компании загорелось около 15.40 мск воскресенья на площади 250 квадратных метров.
"В 16.38 мск пожар локализован на площади 450 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.
К тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники.
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