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Пожар в районе Телецкого озера в Горном Алтае локализовали - РИА Новости, 15.05.2022
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Пожар в районе Телецкого озера в Горном Алтае локализовали
Пожар в районе Телецкого озера в Горном Алтае локализовали - РИА Новости, 15.05.2022
Пожар в районе Телецкого озера в Горном Алтае локализовали
Пожар в районе Телецкого озера в Республике Алтай локализован, для тушения задействовали вертолёт, сообщает Telegram-канал главка МЧС по региону. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T12:39
2022-05-15T15:05
происшествия
республика алтай
россия
турочакский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Пожар в районе Телецкого озера в Республике Алтай локализован, для тушения задействовали вертолёт, сообщает Telegram-канал главка МЧС по региону."Пожар (в районе Телецкого озёра в Республике Алтай) локализован. Удалось остановить дальнейшее распространение огня!" - говорится в сообщении.Ранее в популярном у туристов районе Телецкого озера недалеко от села Артыбаш в Турочакском районе возник лесной пожар на площади 1 гектар. Позже в ведомстве уточнили, что он распространился на площади 2 гектара."В ликвидации задействована группировка сил и средств численностью 159 человек, 27 единиц техники. К месту пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай полковник Бурлаков. В ликвидации пожара задействован вертолёт Красноярского авиационного спасательного центра МЧС России с применением водосливного устройства", - уточняется в сообщении.Местные жители создают противопожарный разрыв - лесную просеку протяженностью около километра, которая не позволит огню распространяется дальше.
https://ria.ru/20220515/pozhar-1788643817.html
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республика алтай
россия
турочакский район
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
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Кадры тушения пожара в районе Телецкого озера на Алтае
Пожар в районе Телецкого озера на Алтае локализован, для тушения огня задействовали вертолёт, сообщает МЧС по республике.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика алтай, россия, турочакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:39 15.05.2022 (обновлено: 15:05 15.05.2022)
 
Пожар в районе Телецкого озера в Горном Алтае локализовали

Пожар в районе Телецкого озера в Горном Алтае локализовали

Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Пожар в районе Телецкого озера в Республике Алтай локализован, для тушения задействовали вертолёт, сообщает Telegram-канал главка МЧС по региону.
"Пожар (в районе Телецкого озёра в Республике Алтай) локализован. Удалось остановить дальнейшее распространение огня!" - говорится в сообщении.
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Ранее в популярном у туристов районе Телецкого озера недалеко от села Артыбаш в Турочакском районе возник лесной пожар на площади 1 гектар. Позже в ведомстве уточнили, что он распространился на площади 2 гектара.
"В ликвидации задействована группировка сил и средств численностью 159 человек, 27 единиц техники. К месту пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай полковник Бурлаков. В ликвидации пожара задействован вертолёт Красноярского авиационного спасательного центра МЧС России с применением водосливного устройства", - уточняется в сообщении.
Местные жители создают противопожарный разрыв - лесную просеку протяженностью около километра, которая не позволит огню распространяется дальше.
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ПроисшествияРеспублика АлтайРоссияТурочакский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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