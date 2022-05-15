https://ria.ru/20220515/pozhar-1788643817.html
К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли вертолеты
К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли вертолеты - РИА Новости, 15.05.2022
К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли вертолеты
Два вертолета Ми-8 привлекли для ликвидации крупного лесного пожара в Тогучинском районе Новосибирской области, эвакуация жителей ближайшей деревни пока не... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T12:04
2022-05-15T12:04
2022-05-15T12:22
происшествия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ми-8 амтш
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НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Два вертолета Ми-8 привлекли для ликвидации крупного лесного пожара в Тогучинском районе Новосибирской области, эвакуация жителей ближайшей деревни пока не требуется, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.По данным ведомства, днем в субботу, 14 мая, на пульт оперативного дежурного поступила информация об угрозе распространения лесного пожара на ближайший населенный пункт, находящийся от огня на расстоянии двух с половиной километров."В настоящее время верховой пожар сбит, горит лесная подстилка. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России совместно с лесниками ликвидируют отдельные очаги горения, продолжается наземная и авиационная разведка территории. Жители ближайшего населенного пункта Мокрушино оповещены о лесном пожаре, эвакуация не требуется", - говорится в сообщении. Площадь пожара не уточняется.В главке отметили, что к месту пожара стянуты силы пожарно-спасательных подразделений, задействованы лесники, добровольцы. Кроме того, прибыли два вертолета МИ-8 от Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России и Росгвардии, которые при помощи водосливного устройства сбрасывают воду на очаги пожара.Кроме того, власти обеспечили готовность пунктов временного размещения населения, находящихся в населенных пунктах Степногутово и Коурак. Для ликвидации крупного лесного пожара задействованы 106 человек и 32 единицы техники.В настоящее время в Новосибирской области складывается неблагоприятная обстановка с природными пожарами. В период действия особого противопожарного режима, который действует на всей территории региона до 15 мая, запрещается разведение костров и использование открытого огня.
https://ria.ru/20220515/pozhar-1788625895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8 амтш
12:04 15.05.2022 (обновлено: 12:22 15.05.2022)
К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли вертолеты
К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли два вертолета Ми-8
НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Два вертолета Ми-8 привлекли для ликвидации крупного лесного пожара в Тогучинском районе Новосибирской области, эвакуация жителей ближайшей деревни пока не требуется, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, днем в субботу, 14 мая, на пульт оперативного дежурного поступила информация об угрозе распространения лесного пожара на ближайший населенный пункт, находящийся от огня на расстоянии двух с половиной километров.
"В настоящее время верховой пожар сбит, горит лесная подстилка. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России
совместно с лесниками ликвидируют отдельные очаги горения, продолжается наземная и авиационная разведка территории. Жители ближайшего населенного пункта Мокрушино оповещены о лесном пожаре, эвакуация не требуется", - говорится в сообщении. Площадь пожара не уточняется.
В главке отметили, что к месту пожара стянуты силы пожарно-спасательных подразделений, задействованы лесники, добровольцы. Кроме того, прибыли два вертолета МИ-8
от Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России и Росгвардии
, которые при помощи водосливного устройства сбрасывают воду на очаги пожара.
"Для усиления сил, работающих на защиту населенного пункта от перехода лесного пожара, на месте происшествия находятся служба пожаротушения и аэромобильная группировка ГУМЧС России по Новосибирской области
. Все специалисты оснащены необходимым оборудованием и имуществом, позволяющим выполнить задачи по тушению лесного пожара", - отметили в ведомстве.
Кроме того, власти обеспечили готовность пунктов временного размещения населения, находящихся в населенных пунктах Степногутово и Коурак. Для ликвидации крупного лесного пожара задействованы 106 человек и 32 единицы техники.
В настоящее время в Новосибирской области складывается неблагоприятная обстановка с природными пожарами. В период действия особого противопожарного режима, который действует на всей территории региона до 15 мая, запрещается разведение костров и использование открытого огня.