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К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли вертолеты - РИА Новости, 15.05.2022
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К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли вертолеты
К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли вертолеты - РИА Новости, 15.05.2022
К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли вертолеты
Два вертолета Ми-8 привлекли для ликвидации крупного лесного пожара в Тогучинском районе Новосибирской области, эвакуация жителей ближайшей деревни пока не... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T12:04
2022-05-15T12:22
происшествия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ми-8 амтш
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НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Два вертолета Ми-8 привлекли для ликвидации крупного лесного пожара в Тогучинском районе Новосибирской области, эвакуация жителей ближайшей деревни пока не требуется, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.По данным ведомства, днем в субботу, 14 мая, на пульт оперативного дежурного поступила информация об угрозе распространения лесного пожара на ближайший населенный пункт, находящийся от огня на расстоянии двух с половиной километров."В настоящее время верховой пожар сбит, горит лесная подстилка. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России совместно с лесниками ликвидируют отдельные очаги горения, продолжается наземная и авиационная разведка территории. Жители ближайшего населенного пункта Мокрушино оповещены о лесном пожаре, эвакуация не требуется", - говорится в сообщении. Площадь пожара не уточняется.В главке отметили, что к месту пожара стянуты силы пожарно-спасательных подразделений, задействованы лесники, добровольцы. Кроме того, прибыли два вертолета МИ-8 от Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России и Росгвардии, которые при помощи водосливного устройства сбрасывают воду на очаги пожара.Кроме того, власти обеспечили готовность пунктов временного размещения населения, находящихся в населенных пунктах Степногутово и Коурак. Для ликвидации крупного лесного пожара задействованы 106 человек и 32 единицы техники.В настоящее время в Новосибирской области складывается неблагоприятная обстановка с природными пожарами. В период действия особого противопожарного режима, который действует на всей территории региона до 15 мая, запрещается разведение костров и использование открытого огня.
https://ria.ru/20220515/pozhar-1788625895.html
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происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8 амтш
12:04 15.05.2022 (обновлено: 12:22 15.05.2022)
 
К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли вертолеты

К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли два вертолета Ми-8

© Фото : ГУ МЧС по Новосибирской областиТушение лесного пожара в Тогучинском районе Новосибирской области
Тушение лесного пожара в Тогучинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : ГУ МЧС по Новосибирской области
Тушение лесного пожара в Тогучинском районе Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Два вертолета Ми-8 привлекли для ликвидации крупного лесного пожара в Тогучинском районе Новосибирской области, эвакуация жителей ближайшей деревни пока не требуется, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, днем в субботу, 14 мая, на пульт оперативного дежурного поступила информация об угрозе распространения лесного пожара на ближайший населенный пункт, находящийся от огня на расстоянии двух с половиной километров.
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"В настоящее время верховой пожар сбит, горит лесная подстилка. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России совместно с лесниками ликвидируют отдельные очаги горения, продолжается наземная и авиационная разведка территории. Жители ближайшего населенного пункта Мокрушино оповещены о лесном пожаре, эвакуация не требуется", - говорится в сообщении. Площадь пожара не уточняется.
В главке отметили, что к месту пожара стянуты силы пожарно-спасательных подразделений, задействованы лесники, добровольцы. Кроме того, прибыли два вертолета МИ-8 от Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России и Росгвардии, которые при помощи водосливного устройства сбрасывают воду на очаги пожара.
"Для усиления сил, работающих на защиту населенного пункта от перехода лесного пожара, на месте происшествия находятся служба пожаротушения и аэромобильная группировка ГУМЧС России по Новосибирской области. Все специалисты оснащены необходимым оборудованием и имуществом, позволяющим выполнить задачи по тушению лесного пожара", - отметили в ведомстве.
Кроме того, власти обеспечили готовность пунктов временного размещения населения, находящихся в населенных пунктах Степногутово и Коурак. Для ликвидации крупного лесного пожара задействованы 106 человек и 32 единицы техники.
В настоящее время в Новосибирской области складывается неблагоприятная обстановка с природными пожарами. В период действия особого противопожарного режима, который действует на всей территории региона до 15 мая, запрещается разведение костров и использование открытого огня.
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ПроисшествияНовосибирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ми-8 АМТШ
 
 
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