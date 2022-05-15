https://ria.ru/20220515/pozhar-1788643817.html

К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли вертолеты

К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли вертолеты - РИА Новости, 15.05.2022

К тушению лесного пожара в Новосибирской области привлекли вертолеты

Два вертолета Ми-8 привлекли для ликвидации крупного лесного пожара в Тогучинском районе Новосибирской области, эвакуация жителей ближайшей деревни пока не... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T12:04

2022-05-15T12:04

2022-05-15T12:22

происшествия

новосибирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ми-8 амтш

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НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Два вертолета Ми-8 привлекли для ликвидации крупного лесного пожара в Тогучинском районе Новосибирской области, эвакуация жителей ближайшей деревни пока не требуется, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.По данным ведомства, днем в субботу, 14 мая, на пульт оперативного дежурного поступила информация об угрозе распространения лесного пожара на ближайший населенный пункт, находящийся от огня на расстоянии двух с половиной километров."В настоящее время верховой пожар сбит, горит лесная подстилка. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России совместно с лесниками ликвидируют отдельные очаги горения, продолжается наземная и авиационная разведка территории. Жители ближайшего населенного пункта Мокрушино оповещены о лесном пожаре, эвакуация не требуется", - говорится в сообщении. Площадь пожара не уточняется.В главке отметили, что к месту пожара стянуты силы пожарно-спасательных подразделений, задействованы лесники, добровольцы. Кроме того, прибыли два вертолета МИ-8 от Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России и Росгвардии, которые при помощи водосливного устройства сбрасывают воду на очаги пожара.Кроме того, власти обеспечили готовность пунктов временного размещения населения, находящихся в населенных пунктах Степногутово и Коурак. Для ликвидации крупного лесного пожара задействованы 106 человек и 32 единицы техники.В настоящее время в Новосибирской области складывается неблагоприятная обстановка с природными пожарами. В период действия особого противопожарного режима, который действует на всей территории региона до 15 мая, запрещается разведение костров и использование открытого огня.

https://ria.ru/20220515/pozhar-1788625895.html

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новосибирская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8 амтш