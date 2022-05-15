https://ria.ru/20220515/pozhar-1788625895.html

В районе Телецкого озера в Горном Алтае тушат природный пожар

В районе Телецкого озера в Горном Алтае тушат природный пожар - РИА Новости, 15.05.2022

В районе Телецкого озера в Горном Алтае тушат природный пожар

Более ста человек тушат природный пожар на площади 1 гектар в районе Телецкого озера в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал главка МЧС по региону. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T08:46

2022-05-15T08:46

2022-05-15T08:46

происшествия

турочакский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Более ста человек тушат природный пожар на площади 1 гектар в районе Телецкого озера в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал главка МЧС по региону."В районе села Артыбаш Турочакского района (район популярного у туристов Телецкого озера - ред.) действует природный пожар на площади 1 га на расстоянии 1 км от села", - говорится в сообщении.Пожар тушат спасатели МЧС, представители лесного хозяйства, администрации района, добровольных пожарных формирований. Оповещены жители села Артыбаш."Группировка сил и средств, задействованных в ликвидации пожара, увеличена до 128 человек, 22 единиц техники", - уточняет канал.

https://ria.ru/20220511/pozhary-1787818483.html

турочакский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, турочакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)