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В районе Телецкого озера в Горном Алтае тушат природный пожар - РИА Новости, 15.05.2022
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В районе Телецкого озера в Горном Алтае тушат природный пожар
В районе Телецкого озера в Горном Алтае тушат природный пожар - РИА Новости, 15.05.2022
В районе Телецкого озера в Горном Алтае тушат природный пожар
Более ста человек тушат природный пожар на площади 1 гектар в районе Телецкого озера в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал главка МЧС по региону. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T08:46
2022-05-15T08:46
происшествия
турочакский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Более ста человек тушат природный пожар на площади 1 гектар в районе Телецкого озера в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал главка МЧС по региону."В районе села Артыбаш Турочакского района (район популярного у туристов Телецкого озера - ред.) действует природный пожар на площади 1 га на расстоянии 1 км от села", - говорится в сообщении.Пожар тушат спасатели МЧС, представители лесного хозяйства, администрации района, добровольных пожарных формирований. Оповещены жители села Артыбаш."Группировка сил и средств, задействованных в ликвидации пожара, увеличена до 128 человек, 22 единиц техники", - уточняет канал.
https://ria.ru/20220511/pozhary-1787818483.html
турочакский район
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происшествия, турочакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:46 15.05.2022
 
В районе Телецкого озера в Горном Алтае тушат природный пожар

В районе Телецкого озера в Горном Алтае более ста человек тушат природный пожар

© Фото : Татьяна РозенскаяТелецкое озеро
Телецкое озеро - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : Татьяна Розенская
Телецкое озеро. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Более ста человек тушат природный пожар на площади 1 гектар в районе Телецкого озера в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал главка МЧС по региону.
"В районе села Артыбаш Турочакского района (район популярного у туристов Телецкого озера - ред.) действует природный пожар на площади 1 га на расстоянии 1 км от села", - говорится в сообщении.
Пожар тушат спасатели МЧС, представители лесного хозяйства, администрации района, добровольных пожарных формирований. Оповещены жители села Артыбаш.
"Группировка сил и средств, задействованных в ликвидации пожара, увеличена до 128 человек, 22 единиц техники", - уточняет канал.
Последствия пожара в Канском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до восьми человек
 
ПроисшествияТурочакский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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