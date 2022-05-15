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В районе Телецкого озера в Горном Алтае тушат природный пожар
В районе Телецкого озера в Горном Алтае тушат природный пожар - РИА Новости, 15.05.2022
В районе Телецкого озера в Горном Алтае тушат природный пожар
Более ста человек тушат природный пожар на площади 1 гектар в районе Телецкого озера в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал главка МЧС по региону. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T08:46
2022-05-15T08:46
2022-05-15T08:46
происшествия
турочакский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Более ста человек тушат природный пожар на площади 1 гектар в районе Телецкого озера в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал главка МЧС по региону."В районе села Артыбаш Турочакского района (район популярного у туристов Телецкого озера - ред.) действует природный пожар на площади 1 га на расстоянии 1 км от села", - говорится в сообщении.Пожар тушат спасатели МЧС, представители лесного хозяйства, администрации района, добровольных пожарных формирований. Оповещены жители села Артыбаш."Группировка сил и средств, задействованных в ликвидации пожара, увеличена до 128 человек, 22 единиц техники", - уточняет канал.
https://ria.ru/20220511/pozhary-1787818483.html
турочакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, турочакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В районе Телецкого озера в Горном Алтае тушат природный пожар
В районе Телецкого озера в Горном Алтае более ста человек тушат природный пожар