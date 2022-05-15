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В Красноярском крае за сутки ликвидировали 17 пожаров - РИА Новости, 15.05.2022
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В Красноярском крае за сутки ликвидировали 17 пожаров
В Красноярском крае за сутки ликвидировали 17 пожаров - РИА Новости, 15.05.2022
В Красноярском крае за сутки ликвидировали 17 пожаров
Семнадцать лесных пожаров ликвидированы за сутки в Красноярском крае, пожарные не допустили перехода огня на несколько населенных пунктов и объектов экономики,... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T08:31
2022-05-15T10:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Семнадцать лесных пожаров ликвидированы за сутки в Красноярском крае, пожарные не допустили перехода огня на несколько населенных пунктов и объектов экономики, сообщает пресс-служба губернатора."Сложной остается и лесопожарная обстановка. Только за минувшие сутки в крае ликвидировали 17 лесных пожаров. В нескольких районах была угроза перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики... Частично локализовали возгорание в Казачинском районе вблизи села Мокрушинское. В работах по тушению участвуют почти 100 человек. Сняли угрозу населенным пунктам и объектам экономики в Тюхтетском муниципальном округе, где боролись с огнем на подступах к селу Верх-Четск", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, огромную помощь лесным пожарным оказывали арендаторы, резерв ФБУ "Авиалесоохрана", сотрудники МЧС, представители муниципалитетов, добровольцы и сами жители.В охране лесов от пожаров в последние дни задействовано более 4 тысяч человек и более 1,1 тысячи единиц спецтехники. Постоянно усиливается группировка сил и средств, особенно на тех территориях, где сейчас наибольшее количество возгораний и рисков.По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на утро 15 мая, в крае действуют 36 лесных пожаров на площади 7,9 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. К очагам возгораний оперативно доставлены лесные пожарные, силами которых уже удалось остановить распространение 13 пожаров на площади 1,6 тысячи гектаров.Ситуация находится на особом контроле губернатора края и краевого главка ГУМЧС.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край
08:31 15.05.2022 (обновлено: 10:10 15.05.2022)
 
В Красноярском крае за сутки ликвидировали 17 пожаров

В Красноярском крае за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Семнадцать лесных пожаров ликвидированы за сутки в Красноярском крае, пожарные не допустили перехода огня на несколько населенных пунктов и объектов экономики, сообщает пресс-служба губернатора.
"Сложной остается и лесопожарная обстановка. Только за минувшие сутки в крае ликвидировали 17 лесных пожаров. В нескольких районах была угроза перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики... Частично локализовали возгорание в Казачинском районе вблизи села Мокрушинское. В работах по тушению участвуют почти 100 человек. Сняли угрозу населенным пунктам и объектам экономики в Тюхтетском муниципальном округе, где боролись с огнем на подступах к селу Верх-Четск", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, огромную помощь лесным пожарным оказывали арендаторы, резерв ФБУ "Авиалесоохрана", сотрудники МЧС, представители муниципалитетов, добровольцы и сами жители.
В охране лесов от пожаров в последние дни задействовано более 4 тысяч человек и более 1,1 тысячи единиц спецтехники. Постоянно усиливается группировка сил и средств, особенно на тех территориях, где сейчас наибольшее количество возгораний и рисков.
По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на утро 15 мая, в крае действуют 36 лесных пожаров на площади 7,9 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. К очагам возгораний оперативно доставлены лесные пожарные, силами которых уже удалось остановить распространение 13 пожаров на площади 1,6 тысячи гектаров.
Ситуация находится на особом контроле губернатора края и краевого главка ГУМЧС.
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