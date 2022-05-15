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Путин поздравил артистов Большого детского хора имени Попова с юбилеем - РИА Новости, 15.05.2022
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Путин поздравил артистов Большого детского хора имени Попова с юбилеем
Путин поздравил артистов Большого детского хора имени Попова с юбилеем - РИА Новости, 15.05.2022
Путин поздравил артистов Большого детского хора имени Попова с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил артистов Большого детского хора имени Попова с 50-летним юбилеем его создания и отметил их богатый певческий репертуар,... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T19:39
2022-05-15T20:33
владимир путин
академия хорового искусства имени в.с. попова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил артистов Большого детского хора имени Попова с 50-летним юбилеем его создания и отметил их богатый певческий репертуар, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Создание хора стало ярким, значимым событием в культурной жизни нашей страны, сыграло важную роль в развитии детско-юношеского творчества. Хор всегда славился высоким исполнительским мастерством юных артистов, богатым певческим репертуаром, и потому стать участником этого знаменитого коллектива, приобщиться к его истории мечтали представители нескольких поколений талантливых мальчишек и девчонок", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что нынешний состав коллектива достойно продолжает сложившиеся традиции, щедро дарит почитателям искусства замечательные песни. Он особенно отметил неустанный труд художественного руководителя хора Анатолия Кислякова."И конечно, ваш коллектив всегда будет помнить имя своего основателя – выдающегося педагога и наставника, народного артиста СССР Виктора Сергеевича Попова", - дополняется в телеграмме.В завершение поздравления президент пожелал новых творческих достижений и вдохновения.
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владимир путин, академия хорового искусства имени в.с. попова
19:39 15.05.2022 (обновлено: 20:33 15.05.2022)
 
Путин поздравил артистов Большого детского хора имени Попова с юбилеем

Президент Путин поздравил артистов Большого детского хора имени Попова с юбилеем

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБольшой детский хор имени В. С. Попова
Большой детский хор имени В. С. Попова - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Большой детский хор имени В. С. Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил артистов Большого детского хора имени Попова с 50-летним юбилеем его создания и отметил их богатый певческий репертуар, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Создание хора стало ярким, значимым событием в культурной жизни нашей страны, сыграло важную роль в развитии детско-юношеского творчества. Хор всегда славился высоким исполнительским мастерством юных артистов, богатым певческим репертуаром, и потому стать участником этого знаменитого коллектива, приобщиться к его истории мечтали представители нескольких поколений талантливых мальчишек и девчонок", - говорится в телеграмме.
Путин добавил, что нынешний состав коллектива достойно продолжает сложившиеся традиции, щедро дарит почитателям искусства замечательные песни. Он особенно отметил неустанный труд художественного руководителя хора Анатолия Кислякова.
"И конечно, ваш коллектив всегда будет помнить имя своего основателя – выдающегося педагога и наставника, народного артиста СССР Виктора Сергеевича Попова", - дополняется в телеграмме.
В завершение поздравления президент пожелал новых творческих достижений и вдохновения.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 11:41Культура
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Владимир ПутинАкадемия хорового искусства имени В.С. Попова
 
 
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