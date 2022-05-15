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МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде - РИА Новости, 15.05.2022
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МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде
МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде - РИА Новости, 15.05.2022
МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде
Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды 15 мая, ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду,... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T12:19
2022-05-15T12:19
общество
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды 15 мая, ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет, 15 мая с сохранением до конца суток в Москве ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Добавляется, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.
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общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
12:19 15.05.2022
 
МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе, граде и кратковременном дожде

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды 15 мая, ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, 15 мая с сохранением до конца суток в Москве ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Добавляется, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.
Град - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 12:01
В некоторых районах Подмосковья прошел град
 
ОбществоРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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