https://ria.ru/20220515/pogoda-1788645169.html
МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде
МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде - РИА Новости, 15.05.2022
МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде
Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды 15 мая, ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду,... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T12:19
2022-05-15T12:19
2022-05-15T12:19
общество
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды 15 мая, ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет, 15 мая с сохранением до конца суток в Москве ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Добавляется, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.
https://ria.ru/20220515/grad-1788643453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде
МЧС предупредило жителей Москвы о грозе, граде и кратковременном дожде