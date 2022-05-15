https://ria.ru/20220515/pogoda-1788645169.html

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде - РИА Новости, 15.05.2022

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и граде

Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды 15 мая, ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду,... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T12:19

2022-05-15T12:19

2022-05-15T12:19

общество

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды 15 мая, ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет, 15 мая с сохранением до конца суток в Москве ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Добавляется, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

https://ria.ru/20220515/grad-1788643453.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр