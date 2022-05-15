https://ria.ru/20220515/pereraspredelenie-1788697469.html

Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ, заявила Захарова

Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2022

Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ, заявила Захарова

Высланные из ЕС российские дипломаты трудоустраиваются, идет перераспределение дипломатического состава, будут укрепляться азиатские направления, направления... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T20:10

2022-05-15T20:10

2022-05-15T20:10

снг

владимир соловьев (телеведущий)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Высланные из ЕС российские дипломаты трудоустраиваются, идет перераспределение дипломатического состава, будут укрепляться азиатские направления, направления СНГ, а ЕС пусть очнется от своего дурмана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Перераспределение нашего дипломатического состава идет. Это не просто их сейчас временное трудоустройство в центральном аппарате, нет, а просто пересматривается вся конструкция кадровой работы. Будут укрепляться азиатские направления, направления СНГ, а Евросоюз пусть очнется от того дурмана, в котором находится. Потом будет наверное поздновато и сложновато. Но сейчас у нас другие приоритеты", - сказала Захарова в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20220425/diplomaty-1785357490.html

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снг, владимир соловьев (телеведущий), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова