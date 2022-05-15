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Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ, заявила Захарова
Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2022
Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ, заявила Захарова
Высланные из ЕС российские дипломаты трудоустраиваются, идет перераспределение дипломатического состава, будут укрепляться азиатские направления, направления... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T20:10
2022-05-15T20:10
2022-05-15T20:10
снг
владимир соловьев (телеведущий)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Высланные из ЕС российские дипломаты трудоустраиваются, идет перераспределение дипломатического состава, будут укрепляться азиатские направления, направления СНГ, а ЕС пусть очнется от своего дурмана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Перераспределение нашего дипломатического состава идет. Это не просто их сейчас временное трудоустройство в центральном аппарате, нет, а просто пересматривается вся конструкция кадровой работы. Будут укрепляться азиатские направления, направления СНГ, а Евросоюз пусть очнется от того дурмана, в котором находится. Потом будет наверное поздновато и сложновато. Но сейчас у нас другие приоритеты", - сказала Захарова в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20220425/diplomaty-1785357490.html
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снг, владимир соловьев (телеведущий), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ, заявила Захарова
Захарова заявила, что Россия перераспределяет высланных из ЕС дипломатов в Азию и СНГ