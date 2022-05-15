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Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2022
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Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ, заявила Захарова
Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2022
Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ, заявила Захарова
Высланные из ЕС российские дипломаты трудоустраиваются, идет перераспределение дипломатического состава, будут укрепляться азиатские направления, направления... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T20:10
2022-05-15T20:10
снг
владимир соловьев (телеведущий)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Высланные из ЕС российские дипломаты трудоустраиваются, идет перераспределение дипломатического состава, будут укрепляться азиатские направления, направления СНГ, а ЕС пусть очнется от своего дурмана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Перераспределение нашего дипломатического состава идет. Это не просто их сейчас временное трудоустройство в центральном аппарате, нет, а просто пересматривается вся конструкция кадровой работы. Будут укрепляться азиатские направления, направления СНГ, а Евросоюз пусть очнется от того дурмана, в котором находится. Потом будет наверное поздновато и сложновато. Но сейчас у нас другие приоритеты", - сказала Захарова в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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снг, владимир соловьев (телеведущий), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
20:10 15.05.2022
 
Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ, заявила Захарова

Захарова заявила, что Россия перераспределяет высланных из ЕС дипломатов в Азию и СНГ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Высланные из ЕС российские дипломаты трудоустраиваются, идет перераспределение дипломатического состава, будут укрепляться азиатские направления, направления СНГ, а ЕС пусть очнется от своего дурмана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Перераспределение нашего дипломатического состава идет. Это не просто их сейчас временное трудоустройство в центральном аппарате, нет, а просто пересматривается вся конструкция кадровой работы. Будут укрепляться азиатские направления, направления СНГ, а Евросоюз пусть очнется от того дурмана, в котором находится. Потом будет наверное поздновато и сложновато. Но сейчас у нас другие приоритеты", - сказала Захарова в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 17:15
МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов
 
СНГВладимир Соловьев (телеведущий)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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