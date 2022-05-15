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Северодонецк и Лисичанск скоро окажутся в "прочном котле", заявил посол ЛНР - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/okruzhenie-1788619029.html
Северодонецк и Лисичанск скоро окажутся в "прочном котле", заявил посол ЛНР
Северодонецк и Лисичанск скоро окажутся в "прочном котле", заявил посол ЛНР - РИА Новости, 15.05.2022
Северодонецк и Лисичанск скоро окажутся в "прочном котле", заявил посол ЛНР
Последние контролируемые Украиной города Луганской области Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены, поэтому украинские военные смотрят на пример завода... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T05:24
2022-05-15T10:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Последние контролируемые Украиной города Луганской области Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены, поэтому украинские военные смотрят на пример завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы понимать, что их ждет, считает посол ЛНР в России Родион Мирошник.Девятого мая дипломат сообщил, что бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске, там продолжаются бои. В пресс-службе Народной милиции ДНР 12 мая заявили, что после освобождения Попасной силы ЛНР развивают наступление на этом направлении.По словам посла, об этих настроениях знают в офисе Владимира Зеленского, понимая, как сильно может такая ситуация испортить "картинку". Поэтому, по сообщениям источников, Киев разрешает командирам "специальные меры воздействия на тех, кто мыслит о сложении оружия, — вплоть до расстрелов".В то же время, считает он, вероятность, что жесткие меры будут массово реализованы, не так велика."Сами командиры стремятся улизнуть вместе с колоннами, уходящими в сторону Славянска и Краматорска. Через несколько дней результаты таких страхов должны проявиться, особенно это станет заметно, если на кейсе "Азовсталь" будет поставлена жирная точка", — добавил Мирошник.В Минобороны России 16 апреля сообщили, что на территории Мариуполя больше нет украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела). Остатки группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Российский президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал не проводить его. В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшим открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, президент отмечал, что всем сложившим оружие гарантируется жизнь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220513/maroderstvo-1788366553.html
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россия, украина, в мире
05:24 15.05.2022 (обновлено: 10:20 15.05.2022)
 
Северодонецк и Лисичанск скоро окажутся в "прочном котле", заявил посол ЛНР

Посол ЛНР Мирошник заявил, что Северодонецк и Лисичанск скоро окажутся в "прочном котле"

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЭлементы военной формы ВСУ
Элементы военной формы ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Последние контролируемые Украиной города Луганской области Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены, поэтому украинские военные смотрят на пример завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы понимать, что их ждет, считает посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Девятого мая дипломат сообщил, что бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске, там продолжаются бои. В пресс-службе Народной милиции ДНР 12 мая заявили, что после освобождения Попасной силы ЛНР развивают наступление на этом направлении.

"В Северодонецке и Лисичанске смотрят на "Азовсталь" в раздумьях: собирать чемоданы или плести лапти? Всем адекватным ясно, что и Северодонецк, и Лисичанск не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле (в окружении. — Прим. ред.) и выбираться из "треугольника" будет уже поздно", — написал Мирошник в Telegram.

По словам посла, об этих настроениях знают в офисе Владимира Зеленского, понимая, как сильно может такая ситуация испортить "картинку". Поэтому, по сообщениям источников, Киев разрешает командирам "специальные меры воздействия на тех, кто мыслит о сложении оружия, — вплоть до расстрелов".
В то же время, считает он, вероятность, что жесткие меры будут массово реализованы, не так велика.
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"Сами командиры стремятся улизнуть вместе с колоннами, уходящими в сторону Славянска и Краматорска. Через несколько дней результаты таких страхов должны проявиться, особенно это станет заметно, если на кейсе "Азовсталь" будет поставлена жирная точка", — добавил Мирошник.
В Минобороны России 16 апреля сообщили, что на территории Мариуполя больше нет украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела). Остатки группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Российский президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал не проводить его. В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшим открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, президент отмечал, что всем сложившим оружие гарантируется жизнь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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