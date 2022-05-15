https://ria.ru/20220515/obvinenie-1788616396.html

Устроившему стрельбу в американском супермаркете предъявили обвинение

Устроившему стрельбу в американском супермаркете предъявили обвинение - РИА Новости, 15.05.2022

Устроившему стрельбу в американском супермаркете предъявили обвинение

Устроившему стрельбу в американском Буффало предъявили обвинение в убийстве первой степени, ему грозит пожизненное заключение, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T03:09

2022-05-15T03:09

2022-05-15T05:08

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сша

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НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Устроившему стрельбу в американском Буффало предъявили обвинение в убийстве первой степени, ему грозит пожизненное заключение, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Джон Флинн.Флинн добавил, что власти рассматривают возможность предъявить предполагаемому преступнику обвинения в терроризме.Мужчина, имя которого пока не раскрывается, в субботу устроил стрельбу на территории супермаркета в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк). По предварительным данным, убиты десять человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое.Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной.Напавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях.

https://ria.ru/20220513/strelba-1788313762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша