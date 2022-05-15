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Устроившему стрельбу в американском супермаркете предъявили обвинение
Устроившему стрельбу в американском супермаркете предъявили обвинение - РИА Новости, 15.05.2022
Устроившему стрельбу в американском супермаркете предъявили обвинение
Устроившему стрельбу в американском Буффало предъявили обвинение в убийстве первой степени, ему грозит пожизненное заключение, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T03:09
2022-05-15T03:09
2022-05-15T05:08
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НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Устроившему стрельбу в американском Буффало предъявили обвинение в убийстве первой степени, ему грозит пожизненное заключение, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Джон Флинн.Флинн добавил, что власти рассматривают возможность предъявить предполагаемому преступнику обвинения в терроризме.Мужчина, имя которого пока не раскрывается, в субботу устроил стрельбу на территории супермаркета в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк). По предварительным данным, убиты десять человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое.Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной.Напавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях.
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РИА Новости
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в мире, сша
03:09 15.05.2022 (обновлено: 05:08 15.05.2022)
Устроившему стрельбу в американском супермаркете предъявили обвинение
Устроившему стрельбу в американском супермаркете в Буффало грозит пожизненное заключение
НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Устроившему стрельбу в американском Буффало предъявили обвинение в убийстве первой степени, ему грозит пожизненное заключение, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Джон Флинн.
"Этому лицу предъявлено обвинение в убийстве первой степени, что является самым строгим обвинением в убийстве в штате Нью-Йорк и влечет за собой пожизненное заключение без права на досрочное освобождение (высшее наказание в штате Нью-Йорк)", – сказал он.
Флинн добавил, что власти рассматривают возможность предъявить предполагаемому преступнику обвинения в терроризме.
Мужчина, имя которого пока не раскрывается, в субботу устроил стрельбу на территории супермаркета в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк). По предварительным данным, убиты десять человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое.
Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной.
Напавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях.