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Украинские военные обстреляли Золотое-5, сообщили в ЛНР
Украинские военные обстреляли Золотое-5, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 15.05.2022
Украинские военные обстреляли Золотое-5, сообщили в ЛНР
Украинские войска в 20.30 (время совпадает с мск) выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Золотое-5 в Луганской народной... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T21:34
2022-05-15T21:34
2022-05-15T21:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
донбасс
лнр
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 (время совпадает с мск) выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Золотое-5 в Луганской народной республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20.30 с направления н.п. Горское по н.п. Золотое - 5 с применением артиллерийского орудия 122мм (10 снарядов)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220515/zavod-1788652214.html
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луганская народная республика, украина, донбасс, лнр
Украинские военные обстреляли Золотое-5, сообщили в ЛНР
В ЛНР сообщили, что украинские военные обстреляли Золотое-5