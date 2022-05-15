18:31 15.05.2022 (обновлено: 18:33 15.05.2022)
Украинские войска из гранатометов обстреляли Старомихайловку и Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Старомихайловку и Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОкно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в поселке Старомихайловка Донецкой области
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в поселке Старомихайловка Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за 36 минут обстреляли Старомихайловку и Донецк, выпущено восемь гранат из СПГ, пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства, отмечается, что Старомихайловку обстреляли в 17.35 гранатами, а Донецк - в 18.11 снарядами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.