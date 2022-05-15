https://ria.ru/20220515/obstrel-1788683997.html

Украинские войска из гранатометов обстреляли Старомихайловку и Донецк

Украинские войска из гранатометов обстреляли Старомихайловку и Донецк - РИА Новости, 15.05.2022

Украинские войска из гранатометов обстреляли Старомихайловку и Донецк

Украинские войска за 36 минут обстреляли Старомихайловку и Донецк, выпущено восемь гранат из СПГ, пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T18:31

2022-05-15T18:31

2022-05-15T18:33

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за 36 минут обстреляли Старомихайловку и Донецк, выпущено восемь гранат из СПГ, пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.В сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства, отмечается, что Старомихайловку обстреляли в 17.35 гранатами, а Донецк - в 18.11 снарядами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

старомихайловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, старомихайловка, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, россия