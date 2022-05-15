https://ria.ru/20220515/niiniste-1788658493.html

Глава Финляндии готов встретиться с Эрдоганом по вопросу членства в НАТО

Глава Финляндии готов встретиться с Эрдоганом по вопросу членства в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

Глава Финляндии готов встретиться с Эрдоганом по вопросу членства в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по членству страны в НАТО, передает агентство "Анадолу". РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T14:36

2022-05-15T14:36

2022-05-15T17:39

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

финляндия

саули ниинисте

нато

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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по членству страны в НАТО, передает агентство "Анадолу".Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган."Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов встретиться с Эрдоганом по вопросам, поднятым им относительно членства его страны в НАТО", - передает агентство.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220514/rpk-1788474355.html

турция

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, финляндия, саули ниинисте, нато