14:36 15.05.2022 (обновлено: 17:39 15.05.2022)
Глава Финляндии готов встретиться с Эрдоганом по вопросу членства в НАТО
Глава Финляндии Ниинисте готов встретиться с Эрдоганом по вопросу членства страны в НАТО
© AFP 2022 / Alessandro RampazzoПрезидент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО
АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по членству страны в НАТО, передает агентство "Анадолу".
"Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов встретиться с Эрдоганом по вопросам, поднятым им относительно членства его страны в НАТО", - передает агентство.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.