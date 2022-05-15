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Глава Финляндии готов встретиться с Эрдоганом по вопросу членства в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
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Глава Финляндии готов встретиться с Эрдоганом по вопросу членства в НАТО
Глава Финляндии готов встретиться с Эрдоганом по вопросу членства в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Глава Финляндии готов встретиться с Эрдоганом по вопросу членства в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по членству страны в НАТО, передает агентство "Анадолу". РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:36
2022-05-15T17:39
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
финляндия
саули ниинисте
нато
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по членству страны в НАТО, передает агентство "Анадолу".Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган."Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов встретиться с Эрдоганом по вопросам, поднятым им относительно членства его страны в НАТО", - передает агентство.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, финляндия, саули ниинисте, нато
14:36 15.05.2022 (обновлено: 17:39 15.05.2022)
 
Глава Финляндии готов встретиться с Эрдоганом по вопросу членства в НАТО

Глава Финляндии Ниинисте готов встретиться с Эрдоганом по вопросу членства страны в НАТО

© AFP 2022 / Alessandro RampazzoПрезидент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по членству страны в НАТО, передает агентство "Анадолу".
Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган.
"Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов встретиться с Эрдоганом по вопросам, поднятым им относительно членства его страны в НАТО", - передает агентство.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганФинляндияСаули НиинистеНАТО
 
 
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