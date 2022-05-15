https://ria.ru/20220515/natsionalisty-1788690031.html

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 24 украинских националистов

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 24 украинских националистов - РИА Новости, 15.05.2022

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 24 украинских националистов

С начала суток уничтожены 24 украинских националиста, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T19:17

2022-05-15T19:17

2022-05-15T20:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

владимир путин

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ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. С начала суток уничтожены 24 украинских националиста, сообщает Народная милиция ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили двадцать четыре украинских националиста, четыре кочующих 120-мм миномета, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства. Захвачены одна БМП и один бронеавтомобиль", — говорится в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс, владимир путин