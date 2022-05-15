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Великобритания поддерживает вступление Финляндии в НАТО, заявила глава МИД - РИА Новости, 15.05.2022
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Великобритания поддерживает вступление Финляндии в НАТО, заявила глава МИД
Великобритания поддерживает вступление Финляндии в НАТО, заявила глава МИД - РИА Новости, 15.05.2022
Великобритания поддерживает вступление Финляндии в НАТО, заявила глава МИД
Великобритания поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО, так же как и намерение Швеции присоединиться к альянсу, заявила министр иностранных дел... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T21:02
2022-05-15T21:15
в мире
великобритания
финляндия
швеция
нато
йенс столтенберг
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ЛОНДОН, 15 мая - РИА Новости. Великобритания поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО, так же как и намерение Швеции присоединиться к альянсу, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс."Великобритания поддержит заявку Финляндии на членство в НАТО. НАТО теперь должна работать быстро для интеграции наших друзей", - написала Трасс в Twitter.Она добавила, что Лондон поддержит и намерение Швеции присоединиться к альянсу.В воскресенье Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО. О решении подать заявку на членство в НАТО заявила и правящая социал-демократическая партия Швеции, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220515/finlyandiya-1788650366.html
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в мире, великобритания, финляндия, швеция, нато, йенс столтенберг
21:02 15.05.2022 (обновлено: 21:15 15.05.2022)
 
Великобритания поддерживает вступление Финляндии в НАТО, заявила глава МИД

Глава МИД Британии Трасс заявила, что Лондон поддерживает вступление Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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ЛОНДОН, 15 мая - РИА Новости. Великобритания поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО, так же как и намерение Швеции присоединиться к альянсу, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
"Великобритания поддержит заявку Финляндии на членство в НАТО. НАТО теперь должна работать быстро для интеграции наших друзей", - написала Трасс в Twitter.
Премьер-министр и президент Финляндии Санна Марин и Саули Ниинисте проводят пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 13:06
Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО
Она добавила, что Лондон поддержит и намерение Швеции присоединиться к альянсу.
В воскресенье Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО. О решении подать заявку на членство в НАТО заявила и правящая социал-демократическая партия Швеции, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 18:52
Словакия поддерживает членство Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава МИД
 
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