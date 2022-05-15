https://ria.ru/20220515/nato-1788674224.html
НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, заявил Блинкен
НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.05.2022
НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, заявил Блинкен
НАТО найдет консенсус по вопросу вступления в альянс Финляндии и Швеции, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:52
2022-05-15T16:52
2022-05-15T16:52
в мире
финляндия
швеция
турция
энтони блинкен
сша
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. НАТО найдет консенсус по вопросу вступления в альянс Финляндии и Швеции, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен."Разговор продолжается, есть различия между Турцией, Финляндией и Швецией, но суть в том, что когда это касается процесса членства, я уверен, что мы достигнем консенсуса", - сказал Блинкен журналистам на полях неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине.По его словам, он обсуждал этот вопрос с коллегой из Турции, которая выступает против членства этих стран в альянсе.
https://ria.ru/20220515/nato-1788672623.html
финляндия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, швеция, турция, энтони блинкен, сша
НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции