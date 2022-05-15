https://ria.ru/20220515/nato-1788674224.html

НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, заявил Блинкен

НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.05.2022

НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, заявил Блинкен

НАТО найдет консенсус по вопросу вступления в альянс Финляндии и Швеции, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:52

2022-05-15T16:52

2022-05-15T16:52

в мире

финляндия

швеция

турция

энтони блинкен

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_0:28:2001:1153_1920x0_80_0_0_b62d7394cbdc4ea57ee5b73f679b7811.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. НАТО найдет консенсус по вопросу вступления в альянс Финляндии и Швеции, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен."Разговор продолжается, есть различия между Турцией, Финляндией и Швецией, но суть в том, что когда это касается процесса членства, я уверен, что мы достигнем консенсуса", - сказал Блинкен журналистам на полях неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине.По его словам, он обсуждал этот вопрос с коллегой из Турции, которая выступает против членства этих стран в альянсе.

https://ria.ru/20220515/nato-1788672623.html

финляндия

швеция

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, швеция, турция, энтони блинкен, сша