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НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.05.2022
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НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, заявил Блинкен
НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.05.2022
НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, заявил Блинкен
НАТО найдет консенсус по вопросу вступления в альянс Финляндии и Швеции, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:52
2022-05-15T16:52
в мире
финляндия
швеция
турция
энтони блинкен
сша
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. НАТО найдет консенсус по вопросу вступления в альянс Финляндии и Швеции, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен."Разговор продолжается, есть различия между Турцией, Финляндией и Швецией, но суть в том, что когда это касается процесса членства, я уверен, что мы достигнем консенсуса", - сказал Блинкен журналистам на полях неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине.По его словам, он обсуждал этот вопрос с коллегой из Турции, которая выступает против членства этих стран в альянсе.
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финляндия
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в мире, финляндия, швеция, турция, энтони блинкен, сша
16:52 15.05.2022
 
НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: НАТО найдет консенсус по вступлению Финляндии и Швеции

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. НАТО найдет консенсус по вопросу вступления в альянс Финляндии и Швеции, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Разговор продолжается, есть различия между Турцией, Финляндией и Швецией, но суть в том, что когда это касается процесса членства, я уверен, что мы достигнем консенсуса", - сказал Блинкен журналистам на полях неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине.
По его словам, он обсуждал этот вопрос с коллегой из Турции, которая выступает против членства этих стран в альянсе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 16:39
Столтенберг уверен, что НАТО договорится с Турцией по Финляндии и Швеции
 
В миреФинляндияШвецияТурцияЭнтони БлинкенСША
 
 
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