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В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 335 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:15
2022-05-15T11:15
2022-05-15T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 335 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 335, госпитализировано - 108 человек, выздоровело - 267 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 402 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 765 948 случая коронавируса, выздоровели 2 574 691 человек, умерли 43 500 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, здоровье - общество
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 335 случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
За последние сутки в Москве выявлено 335 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф
.
"Выявлено случаев за сутки - 335, госпитализировано - 108 человек, выздоровело - 267 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 402 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 765 948 случая коронавируса, выздоровели 2 574 691 человек, умерли 43 500 человек.