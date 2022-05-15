https://ria.ru/20220515/koronavirus-1788638160.html

В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 335 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:15

2022-05-15T11:15

2022-05-15T11:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 335 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 335, госпитализировано - 108 человек, выздоровело - 267 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 402 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 765 948 случая коронавируса, выздоровели 2 574 691 человек, умерли 43 500 человек.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, здоровье - общество