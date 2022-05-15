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В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2022
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В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 335 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:15
2022-05-15T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 335 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 335, госпитализировано - 108 человек, выздоровело - 267 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 402 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 765 948 случая коронавируса, выздоровели 2 574 691 человек, умерли 43 500 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, здоровье - общество
11:15 15.05.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 335 случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 335 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 335, госпитализировано - 108 человек, выздоровело - 267 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 402 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 765 948 случая коронавируса, выздоровели 2 574 691 человек, умерли 43 500 человек.
 
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