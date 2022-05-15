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В России за сутки выздоровели 6,2 тысячи человек после коронавируса - РИА Новости, 15.05.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220515/koronavirus-1788636609.html
В России за сутки выздоровели 6,2 тысячи человек после коронавируса
В России за сутки выздоровели 6,2 тысячи человек после коронавируса - РИА Новости, 15.05.2022
В России за сутки выздоровели 6,2 тысячи человек после коронавируса
За сутки в России выздоровели 6,2 тысячи человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:03
2022-05-15T11:03
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 6,2 тысячи человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 6,2 тысячи человек, или на 16% меньше по сравнению с 14 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220515/koronavirus-1788636465.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:03 15.05.2022
 
В России за сутки выздоровели 6,2 тысячи человек после коронавируса

В России за сутки выздоровели 6,2 тысячи человек после лечения от COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедик с пациентом в палате "красной зоны"
Медик с пациентом в палате красной зоны - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медик с пациентом в палате "красной зоны". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 6,2 тысячи человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 6,2 тысячи человек, или на 16% меньше по сравнению с 14 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 11:03Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19
 
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