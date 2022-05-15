https://ria.ru/20220515/koronavirus-1788636609.html

В России за сутки выздоровели 6,2 тысячи человек после коронавируса

В России за сутки выздоровели 6,2 тысячи человек после коронавируса - РИА Новости, 15.05.2022

В России за сутки выздоровели 6,2 тысячи человек после коронавируса

За сутки в России выздоровели 6,2 тысячи человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:03

2022-05-15T11:03

2022-05-15T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 6,2 тысячи человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 6,2 тысячи человек, или на 16% меньше по сравнению с 14 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220515/koronavirus-1788636465.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19