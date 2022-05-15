https://ria.ru/20220515/kadyrov-1788697012.html

Кадыров напомнил Эрдогану, что на "Азовстали" находятся преступники

Кадыров напомнил Эрдогану, что на "Азовстали" находятся преступники - РИА Новости, 16.05.2022

Кадыров напомнил Эрдогану, что на "Азовстали" находятся преступники

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к властям Турции с напоминанием о том, что на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся преступники,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-15T20:04

2022-05-15T20:04

2022-05-16T02:55

специальная военная операция на украине

в мире

ибрагим калын

владимир путин

сергей лавров

турция

россия

украина

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ГРОЗНЫЙ, 15 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к властям Турции с напоминанием о том, что на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся преступники, причастные к зверским убийствам мирных жителей Донбасса.Ранее официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с "Азовстали"."В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана выступили с готовностью эвакуировать зажатых в подвалах "Азостали" нацистов полка "Азов". При всем моем уважении к лидеру мусумальнского государства я бы хотел напомнить, что полк "Азов" - это фашистско-нацистское преступное вооруженное формирование, которое причастно к многочисленным зверствам и убийствам гражданского населения Донбасса", — написал он в Telegram-канале.Глава Чечни подчеркнул, что в подвалах "Азовстали" "фашистские преступники удерживают мирных граждан, используя их как живой щит", они также "известны на Украине и за ее пределами регулярными высказываниями, оскорбляющими исламские ценности".По его словам, российским мусульманенегативно восприняли подобные заявления, как и поставки беспилотников "Байрактар" Киеву.Обращаясь лично к Эрдогану, Кадыров напомнил, что "азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии". Он призвал турецкого лидера не дать обмануть себя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220511/azovstal-1787883669.html

https://ria.ru/20220511/kriminal-1787024966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ибрагим калын, владимир путин, сергей лавров, турция, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, рамзан кадыров, донбасс