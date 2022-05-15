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Кадыров напомнил Эрдогану, что на "Азовстали" находятся преступники - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/kadyrov-1788697012.html
Кадыров напомнил Эрдогану, что на "Азовстали" находятся преступники
Кадыров напомнил Эрдогану, что на "Азовстали" находятся преступники - РИА Новости, 16.05.2022
Кадыров напомнил Эрдогану, что на "Азовстали" находятся преступники
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к властям Турции с напоминанием о том, что на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся преступники,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-15T20:04
2022-05-16T02:55
специальная военная операция на украине
в мире
ибрагим калын
владимир путин
сергей лавров
турция
россия
украина
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ГРОЗНЫЙ, 15 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к властям Турции с напоминанием о том, что на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся преступники, причастные к зверским убийствам мирных жителей Донбасса.Ранее официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с "Азовстали"."В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана выступили с готовностью эвакуировать зажатых в подвалах "Азостали" нацистов полка "Азов". При всем моем уважении к лидеру мусумальнского государства я бы хотел напомнить, что полк "Азов" - это фашистско-нацистское преступное вооруженное формирование, которое причастно к многочисленным зверствам и убийствам гражданского населения Донбасса", — написал он в Telegram-канале.Глава Чечни подчеркнул, что в подвалах "Азовстали" "фашистские преступники удерживают мирных граждан, используя их как живой щит", они также "известны на Украине и за ее пределами регулярными высказываниями, оскорбляющими исламские ценности".По его словам, российским мусульманенегативно восприняли подобные заявления, как и поставки беспилотников "Байрактар" Киеву.Обращаясь лично к Эрдогану, Кадыров напомнил, что "азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии". Он призвал турецкого лидера не дать обмануть себя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220511/azovstal-1787883669.html
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в мире, ибрагим калын, владимир путин, сергей лавров, турция, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, рамзан кадыров, донбасс
20:04 15.05.2022 (обновлено: 02:55 16.05.2022)
 
Кадыров напомнил Эрдогану, что на "Азовстали" находятся преступники

Глава Чечни Кадыров призвал Эрдогана не помогать укрывающимся на "Азовстали" националистам

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к властям Турции с напоминанием о том, что на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся преступники, причастные к зверским убийствам мирных жителей Донбасса.
Ранее официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с "Азовстали".
"В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана выступили с готовностью эвакуировать зажатых в подвалах "Азостали" нацистов полка "Азов". При всем моем уважении к лидеру мусумальнского государства я бы хотел напомнить, что полк "Азов" - это фашистско-нацистское преступное вооруженное формирование, которое причастно к многочисленным зверствам и убийствам гражданского населения Донбасса", — написал он в Telegram-канале.
Глава Чечни подчеркнул, что в подвалах "Азовстали" "фашистские преступники удерживают мирных граждан, используя их как живой щит", они также "известны на Украине и за ее пределами регулярными высказываниями, оскорбляющими исламские ценности".
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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По его словам, российским мусульманенегативно восприняли подобные заявления, как и поставки беспилотников "Байрактар" Киеву.
Обращаясь лично к Эрдогану, Кадыров напомнил, что "азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии". Он призвал турецкого лидера не дать обмануть себя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИбрагим КалынВладимир ПутинСергей ЛавровТурцияРоссияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганРамзан КадыровДонбасс
 
 
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