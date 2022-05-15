20:04 15.05.2022 (обновлено: 02:55 16.05.2022)
Кадыров напомнил Эрдогану, что на "Азовстали" находятся преступники
Глава Чечни Кадыров призвал Эрдогана не помогать укрывающимся на "Азовстали" националистам
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 15 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к властям Турции с напоминанием о том, что на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся преступники, причастные к зверским убийствам мирных жителей Донбасса.
Ранее официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с "Азовстали".
"В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана выступили с готовностью эвакуировать зажатых в подвалах "Азостали" нацистов полка "Азов". При всем моем уважении к лидеру мусумальнского государства я бы хотел напомнить, что полк "Азов" - это фашистско-нацистское преступное вооруженное формирование, которое причастно к многочисленным зверствам и убийствам гражданского населения Донбасса", — написал он в Telegram-канале.
Глава Чечни подчеркнул, что в подвалах "Азовстали" "фашистские преступники удерживают мирных граждан, используя их как живой щит", они также "известны на Украине и за ее пределами регулярными высказываниями, оскорбляющими исламские ценности".
По его словам, российским мусульманенегативно восприняли подобные заявления, как и поставки беспилотников "Байрактар" Киеву.
Обращаясь лично к Эрдогану, Кадыров напомнил, что "азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии". Он призвал турецкого лидера не дать обмануть себя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.