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Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия Сербии интересной
Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия Сербии интересной - РИА Новости, 15.05.2022
Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия Сербии интересной
Задержание граждан Польши, которые фотографировали оборонное предприятие "Слобода" в сербском городе Чачак, является очень интересной историей с учетом... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T18:40
2022-05-15T18:40
2022-05-15T18:48
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БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Задержание граждан Польши, которые фотографировали оборонное предприятие "Слобода" в сербском городе Чачак, является очень интересной историей с учетом специфики продукции предприятия, заявил президент Сербии Александр Вучич."Очень интересная история с этими "художниками". Именно фабрика "Слобода"... что производит мины, снаряды и "начинку" для них... Являются ли они художниками, фотографами, как говорят?.. Не знаю, какая это художественная картина – внутренний вид фабрики и подъездных путей... Вероятно, их отпустят. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Вучич в воскресенье в эфире TV Prva.Сербские СМИ вечером в субботу сообщили, что близ оборонного предприятия "Слобода" в пригороде Чачака были задержаны два гражданина Польши, которые представились фотохудожниками и якобы делали снимки режимного объекта. Ни МВД, ни минобороны не комментировали ситуацию и сообщения прессы по этому поводу.
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в мире, польша, сербия, александр вучич
18:40 15.05.2022 (обновлено: 18:48 15.05.2022)
Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия Сербии интересной
Президент Сербии Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия интересной
БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Задержание граждан Польши, которые фотографировали оборонное предприятие "Слобода" в сербском городе Чачак, является очень интересной историей с учетом специфики продукции предприятия, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Очень интересная история с этими "художниками". Именно фабрика "Слобода"... что производит мины, снаряды и "начинку" для них... Являются ли они художниками, фотографами, как говорят?.. Не знаю, какая это художественная картина – внутренний вид фабрики и подъездных путей... Вероятно, их отпустят. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Вучич в воскресенье в эфире TV Prva.
Сербские СМИ вечером в субботу сообщили, что близ оборонного предприятия "Слобода" в пригороде Чачака были задержаны два гражданина Польши
, которые представились фотохудожниками и якобы делали снимки режимного объекта. Ни МВД, ни минобороны не комментировали ситуацию и сообщения прессы по этому поводу.