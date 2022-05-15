https://ria.ru/20220515/istoriya-1788685715.html

Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия Сербии интересной

Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия Сербии интересной - РИА Новости, 15.05.2022

Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия Сербии интересной

Задержание граждан Польши, которые фотографировали оборонное предприятие "Слобода" в сербском городе Чачак, является очень интересной историей с учетом... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T18:40

2022-05-15T18:40

2022-05-15T18:48

в мире

польша

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Задержание граждан Польши, которые фотографировали оборонное предприятие "Слобода" в сербском городе Чачак, является очень интересной историей с учетом специфики продукции предприятия, заявил президент Сербии Александр Вучич."Очень интересная история с этими "художниками". Именно фабрика "Слобода"... что производит мины, снаряды и "начинку" для них... Являются ли они художниками, фотографами, как говорят?.. Не знаю, какая это художественная картина – внутренний вид фабрики и подъездных путей... Вероятно, их отпустят. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Вучич в воскресенье в эфире TV Prva.Сербские СМИ вечером в субботу сообщили, что близ оборонного предприятия "Слобода" в пригороде Чачака были задержаны два гражданина Польши, которые представились фотохудожниками и якобы делали снимки режимного объекта. Ни МВД, ни минобороны не комментировали ситуацию и сообщения прессы по этому поводу.

https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788023883.html

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в мире, польша, сербия, александр вучич