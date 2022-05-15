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Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия Сербии интересной - РИА Новости, 15.05.2022
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Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия Сербии интересной
Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия Сербии интересной - РИА Новости, 15.05.2022
Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия Сербии интересной
Задержание граждан Польши, которые фотографировали оборонное предприятие "Слобода" в сербском городе Чачак, является очень интересной историей с учетом... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T18:40
2022-05-15T18:48
в мире
польша
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Задержание граждан Польши, которые фотографировали оборонное предприятие "Слобода" в сербском городе Чачак, является очень интересной историей с учетом специфики продукции предприятия, заявил президент Сербии Александр Вучич."Очень интересная история с этими "художниками". Именно фабрика "Слобода"... что производит мины, снаряды и "начинку" для них... Являются ли они художниками, фотографами, как говорят?.. Не знаю, какая это художественная картина – внутренний вид фабрики и подъездных путей... Вероятно, их отпустят. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Вучич в воскресенье в эфире TV Prva.Сербские СМИ вечером в субботу сообщили, что близ оборонного предприятия "Слобода" в пригороде Чачака были задержаны два гражданина Польши, которые представились фотохудожниками и якобы делали снимки режимного объекта. Ни МВД, ни минобороны не комментировали ситуацию и сообщения прессы по этому поводу.
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в мире, польша, сербия, александр вучич
18:40 15.05.2022 (обновлено: 18:48 15.05.2022)
 
Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия Сербии интересной

Президент Сербии Вучич назвал историю с поляками у оборонного предприятия интересной

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Задержание граждан Польши, которые фотографировали оборонное предприятие "Слобода" в сербском городе Чачак, является очень интересной историей с учетом специфики продукции предприятия, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Очень интересная история с этими "художниками". Именно фабрика "Слобода"... что производит мины, снаряды и "начинку" для них... Являются ли они художниками, фотографами, как говорят?.. Не знаю, какая это художественная картина – внутренний вид фабрики и подъездных путей... Вероятно, их отпустят. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Вучич в воскресенье в эфире TV Prva.
Сербские СМИ вечером в субботу сообщили, что близ оборонного предприятия "Слобода" в пригороде Чачака были задержаны два гражданина Польши, которые представились фотохудожниками и якобы делали снимки режимного объекта. Ни МВД, ни минобороны не комментировали ситуацию и сообщения прессы по этому поводу.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 01:00
Вучич рассказал, чем Сербии грозят новые антироссийские санкции ЕС
 
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