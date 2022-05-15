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В ДНР постановили обратить в госсобственность имущество банков Украины
В ДНР постановили обратить в госсобственность имущество банков Украины - РИА Новости, 15.05.2022
В ДНР постановили обратить в госсобственность имущество банков Украины
Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой Народной Республики издал постановление об обращении в государственную собственность имущества банков Украины на... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T00:24
2022-05-15T00:24
2022-05-15T00:32
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой Народной Республики издал постановление об обращении в государственную собственность имущества банков Украины на освобожденных территориях ДНР.Постановление №59 от 14.05.2022 "Об обращении имущества банков Украины, расположенного на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, в государственную собственность" обнародовано на сайте главы ДНР Дениса Пушилина, который является также председателем ГКО."Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики (далее - освобожденные территории), прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество", - отмечено в документе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина
00:24 15.05.2022 (обновлено: 00:32 15.05.2022)
В ДНР постановили обратить в госсобственность имущество банков Украины
Госкомитет обороны ДНР постановил обратить в госсобственность имущество банков Украины