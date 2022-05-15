Рейтинг@Mail.ru
В ДНР постановили обратить в госсобственность имущество банков Украины - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/imuschestvo-1788610967.html
В ДНР постановили обратить в госсобственность имущество банков Украины
В ДНР постановили обратить в госсобственность имущество банков Украины - РИА Новости, 15.05.2022
В ДНР постановили обратить в госсобственность имущество банков Украины
Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой Народной Республики издал постановление об обращении в государственную собственность имущества банков Украины на... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T00:24
2022-05-15T00:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c266ddc3af77a666df08de01c4ba958a.jpg
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой Народной Республики издал постановление об обращении в государственную собственность имущества банков Украины на освобожденных территориях ДНР.Постановление №59 от 14.05.2022 "Об обращении имущества банков Украины, расположенного на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, в государственную собственность" обнародовано на сайте главы ДНР Дениса Пушилина, который является также председателем ГКО."Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики (далее - освобожденные территории), прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество", - отмечено в документе.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788286918.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7439ea97731c642c8f60e9192d5bc499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина
00:24 15.05.2022 (обновлено: 00:32 15.05.2022)
 
В ДНР постановили обратить в госсобственность имущество банков Украины

Госкомитет обороны ДНР постановил обратить в госсобственность имущество банков Украины

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Флаг Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой Народной Республики издал постановление об обращении в государственную собственность имущества банков Украины на освобожденных территориях ДНР.
Постановление №59 от 14.05.2022 "Об обращении имущества банков Украины, расположенного на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, в государственную собственность" обнародовано на сайте главы ДНР Дениса Пушилина, который является также председателем ГКО.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 12:03Специальная военная операция на Украине
Пушилин рассказал об окружении сил ВСУ в Авдеевке
"Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики (далее - освобожденные территории), прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество", - отмечено в документе.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала