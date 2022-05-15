https://ria.ru/20220515/imuschestvo-1788610967.html

В ДНР постановили обратить в госсобственность имущество банков Украины

В ДНР постановили обратить в госсобственность имущество банков Украины - РИА Новости, 15.05.2022

В ДНР постановили обратить в госсобственность имущество банков Украины

Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой Народной Республики издал постановление об обращении в государственную собственность имущества банков Украины на... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T00:24

2022-05-15T00:24

2022-05-15T00:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c266ddc3af77a666df08de01c4ba958a.jpg

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой Народной Республики издал постановление об обращении в государственную собственность имущества банков Украины на освобожденных территориях ДНР.Постановление №59 от 14.05.2022 "Об обращении имущества банков Украины, расположенного на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, в государственную собственность" обнародовано на сайте главы ДНР Дениса Пушилина, который является также председателем ГКО."Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики (далее - освобожденные территории), прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество", - отмечено в документе.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788286918.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина