Рейтинг@Mail.ru
Российский посол в ФРГ выразил надежду на запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/gazoprovod-1788620061.html
Российский посол в ФРГ выразил надежду на запуск "Северного потока — 2"
Российский посол в ФРГ выразил надежду на запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.05.2022
Российский посол в ФРГ выразил надежду на запуск "Северного потока — 2"
К проекту "Северный поток — 2" со временем вернутся, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Такое мнение в эфире программы "Соловьев... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T06:10
2022-05-15T06:10
германия
россия
северный поток — 2
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155528/61/1555286189_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_48190bf49934ca53276678eafd65f8c3.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. К проекту "Северный поток — 2" со временем вернутся, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Такое мнение в эфире программы "Соловьев Live" высказал посол России в Германии Сергей Нечаев.Проект в любое время готов к началу поставок газа. Однако, подчеркнул дипломат, "есть политический заказ никак не пользоваться газом из России"."Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь", - добавил Нечаев, напомнив, что на реализацию газопровода были потрачены большие средства, в том числе международного консорциума."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии.Немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток — 2". Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти нескольких стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220505/gazoprovod-1786953548.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155528/61/1555286189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_97d2db7a18e4a52f6d16c8eca3ac4d49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, северный поток — 2, в мире
06:10 15.05.2022
 
Российский посол в ФРГ выразил надежду на запуск "Северного потока — 2"

Посол России в ФРГ Нечаев выразил надежду на запуск газопровода "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего газопровода "Северный поток — 2"
Каска рабочего газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каска рабочего газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. К проекту "Северный поток — 2" со временем вернутся, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Такое мнение в эфире программы "Соловьев Live" высказал посол России в Германии Сергей Нечаев.
Проект в любое время готов к началу поставок газа. Однако, подчеркнул дипломат, "есть политический заказ никак не пользоваться газом из России".
"Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь", - добавил Нечаев, напомнив, что на реализацию газопровода были потрачены большие средства, в том числе международного консорциума.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии.
Немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток — 2". Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 11:59
"Газпром" придумал, как использовать мощности "Северного потока — 2"
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти нескольких стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
ГерманияРоссияСеверный поток — 2В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала