https://ria.ru/20220515/gazoprovod-1788620061.html

Российский посол в ФРГ выразил надежду на запуск "Северного потока — 2"

Российский посол в ФРГ выразил надежду на запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.05.2022

Российский посол в ФРГ выразил надежду на запуск "Северного потока — 2"

К проекту "Северный поток — 2" со временем вернутся, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Такое мнение в эфире программы "Соловьев... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T06:10

2022-05-15T06:10

2022-05-15T06:10

германия

россия

северный поток — 2

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. К проекту "Северный поток — 2" со временем вернутся, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Такое мнение в эфире программы "Соловьев Live" высказал посол России в Германии Сергей Нечаев.Проект в любое время готов к началу поставок газа. Однако, подчеркнул дипломат, "есть политический заказ никак не пользоваться газом из России"."Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь", - добавил Нечаев, напомнив, что на реализацию газопровода были потрачены большие средства, в том числе международного консорциума."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии.Немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток — 2". Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти нескольких стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220505/gazoprovod-1786953548.html

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германия, россия, северный поток — 2, в мире