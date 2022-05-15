https://ria.ru/20220515/finlyandiya-1788676141.html

Президент Финляндии не верит в угрозу от России

Президент Финляндии не верит в угрозу от России - РИА Новости, 15.05.2022

Президент Финляндии не верит в угрозу от России

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не верит в прямую угрозу для страны от России. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T17:07

2022-05-15T17:07

2022-05-15T18:09

саули ниинисте

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не верит в прямую угрозу для страны от России."Я не думаю, что они планировали атаки на Финляндию ни тогда, ни сейчас", - сказал Ниинистё в интервью CNN.Он отметил, что намерение страны вступить в НАТО связано с тем, что "ситуация с безопасностью изменилась". Ниинистё рассказал, что был удивлен спокойствием, с которым российский лидер Владимир Путин воспринял состоявшийся разговор, где президент Финляндии передал информацию о намерении присоединиться к НАТО. "Сюрприз был в том, что он так спокойно это воспринял", - сказал Ниинистё.Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим финским коллегой Саули Ниинистё 14 мая отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.

https://ria.ru/20220515/nato-1788671920.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788674224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саули ниинисте, владимир путин, йенс столтенберг, швеция, россия, финляндия, нато, в мире