17:07 15.05.2022 (обновлено: 18:09 15.05.2022)
Президент Финляндии не верит в угрозу от России
Президент Финляндии Ниинисте назвал реакцию России на вступление в НАТО спокойной
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не верит в прямую угрозу для страны от России.
Он отметил, что намерение страны вступить в НАТО связано с тем, что "ситуация с безопасностью изменилась". Ниинистё рассказал, что был удивлен спокойствием, с которым российский лидер Владимир Путин воспринял состоявшийся разговор, где президент Финляндии передал информацию о намерении присоединиться к НАТО. "Сюрприз был в том, что он так спокойно это воспринял", - сказал Ниинистё.
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим финским коллегой Саули Ниинистё 14 мая отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.