https://ria.ru/20220515/finlyandiya-1788650366.html

Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО

Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО

Финляндия официально объявила о решении вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом говорится в заявлении правительства. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:06

2022-05-15T13:06

2022-05-15T13:46

в мире

пекка хаависто

йенс столтенберг

владимир путин

украина

финляндия

швеция

нато

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Финляндия официально объявила о решении вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом говорится в заявлении правительства.Они пройдут в понедельник, а само голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее отметил глава МИД Пекка Хаависто, заявку в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе отправят в среду.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что организация приветствует это решение и готова ускорить процесс интеграции для новых членов.Вчера Кремль сообщил о телефонном разговоре президентов Финляндии и России. Владимир Путин заявил коллеге Саули Ниинисте, что отказ от политики нейтралитета был ошибочным, поскольку угроз безопасности для страны не существует. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва не воспринимает вступление Финляндии в НАТО как экзистенциальную угрозу, однако считает альянс наступательным военным блоком.

https://ria.ru/20220515/nato-1788631028.html

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финляндия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, пекка хаависто, йенс столтенберг, владимир путин, украина, финляндия, швеция, нато