13:06 15.05.2022 (обновлено: 13:46 15.05.2022)
Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО
Правительство: Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО
© AFP 2022 / Lehtikuva/Heikki SaukkomaaПремьер-министр и президент Финляндии Санна Марин и Саули Ниинисте проводят пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО
Премьер-министр и президент Финляндии Санна Марин и Саули Ниинисте проводят пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Финляндия официально объявила о решении вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом говорится в заявлении правительства.
"Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом", — уточняется в сообщении.
Они пройдут в понедельник, а само голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее отметил глава МИД Пекка Хаависто, заявку в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе отправят в среду.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что организация приветствует это решение и готова ускорить процесс интеграции для новых членов.
Вчера Кремль сообщил о телефонном разговоре президентов Финляндии и России. Владимир Путин заявил коллеге Саули Ниинисте, что отказ от политики нейтралитета был ошибочным, поскольку угроз безопасности для страны не существует.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва не воспринимает вступление Финляндии в НАТО как экзистенциальную угрозу, однако считает альянс наступательным военным блоком.