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Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
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Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО
Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО
Финляндия официально объявила о решении вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом говорится в заявлении правительства. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:06
2022-05-15T13:46
в мире
пекка хаависто
йенс столтенберг
владимир путин
украина
финляндия
швеция
нато
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Финляндия официально объявила о решении вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом говорится в заявлении правительства.Они пройдут в понедельник, а само голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее отметил глава МИД Пекка Хаависто, заявку в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе отправят в среду.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что организация приветствует это решение и готова ускорить процесс интеграции для новых членов.Вчера Кремль сообщил о телефонном разговоре президентов Финляндии и России. Владимир Путин заявил коллеге Саули Ниинисте, что отказ от политики нейтралитета был ошибочным, поскольку угроз безопасности для страны не существует. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва не воспринимает вступление Финляндии в НАТО как экзистенциальную угрозу, однако считает альянс наступательным военным блоком.
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в мире, пекка хаависто, йенс столтенберг, владимир путин, украина, финляндия, швеция, нато
13:06 15.05.2022 (обновлено: 13:46 15.05.2022)
 
Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО

Правительство: Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО

© AFP 2022 / Lehtikuva/Heikki SaukkomaaПремьер-министр и президент Финляндии Санна Марин и Саули Ниинисте проводят пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО
Премьер-министр и президент Финляндии Санна Марин и Саули Ниинисте проводят пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
Премьер-министр и президент Финляндии Санна Марин и Саули Ниинисте проводят пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Финляндия официально объявила о решении вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом говорится в заявлении правительства.
"Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом", — уточняется в сообщении.
Они пройдут в понедельник, а само голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее отметил глава МИД Пекка Хаависто, заявку в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе отправят в среду.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что организация приветствует это решение и готова ускорить процесс интеграции для новых членов.
Вчера Кремль сообщил о телефонном разговоре президентов Финляндии и России. Владимир Путин заявил коллеге Саули Ниинисте, что отказ от политики нейтралитета был ошибочным, поскольку угроз безопасности для страны не существует.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва не воспринимает вступление Финляндии в НАТО как экзистенциальную угрозу, однако считает альянс наступательным военным блоком.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 10:03
Швеция хочет подать заявку в НАТО 17 мая, сообщили СМИ
 
В миреПекка ХаавистоЙенс СтолтенбергВладимир ПутинУкраинаФинляндияШвецияНАТО
 
 
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