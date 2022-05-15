https://ria.ru/20220515/finlyandiya-1788611739.html

Глава МИД Финляндии рассказал о сроках подачи заявки на членство в НАТО

Глава МИД Финляндии рассказал о сроках подачи заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

Глава МИД Финляндии рассказал о сроках подачи заявки на членство в НАТО

Финляндия подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, вероятно, в среду, сообщил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T00:43

2022-05-15T00:43

2022-05-15T00:43

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая - РИА Новости. Финляндия подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, вероятно, в среду, сообщил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.В субботу президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё по поводу инициативы страны по вступлению в НАТО. Российский лидер отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Голосование в парламенте Финляндии по вопросу о заявке в НАТО, как ожидается, пройдет в понедельник.Хаависто спросили, когда и как Финляндия подаст заявку в альянс. "Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны", - приводит шведская газета Aftonbladet ответ министра.Он также сообщил, что Финляндия готовится к возможной реакции России, "традиционным военным угрозам", на свои действия.Хаависто также отметил, что доволен прохождением аналогичного процесса в Швеции.Как ожидается, обе страны подадут заявку в НАТО одновременно.

https://ria.ru/20220514/nato-1788605730.html

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Максим Горбачев

в мире, финляндия, нато, швеция