17:22 15.05.2022 (обновлено: 23:25 15.05.2022)
Евровидение уже не имеет отношения к музыке, заявил Пригожин
Продюсер Пригожин: Евровидение уже не имеет никакого отношения к музыке
© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение"
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение"
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Евровидение" в настоящее время не имеет никакого отношения к музыке, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
"Этот конкурс стал политическим, и к музыке он не имеет никакого отношения", - сказал Пригожин.
Продюсер также добавил, что не смотрел финал состязания. "Я не смотрел конкурс и не смотрел финал. Но я же вижу социальные сети коллег - тот же Киркоров, например, выкладывает много. В новостях с самого утра говорят, что победила Украина. Этого сейчас просто невозможно не заметить", - сказал эксперт.
Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя - Великобритании, набравшей 466 голосов.
Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя победу Украины на "Евровидении", отметила, что без этого факта картина случившегося с этой страной была бы неполной. "Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про "Азовсталь". Европа аплодирует стоя", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз (ЕВС) охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".