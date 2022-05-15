https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788677655.html

Евровидение уже не имеет отношения к музыке, заявил Пригожин

Евровидение уже не имеет отношения к музыке, заявил Пригожин - РИА Новости, 15.05.2022

Евровидение уже не имеет отношения к музыке, заявил Пригожин

Музыкальный конкурс "Евровидение" в настоящее время не имеет никакого отношения к музыке, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский музыкальный... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T17:22

2022-05-15T17:22

2022-05-15T23:25

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Евровидение" в настоящее время не имеет никакого отношения к музыке, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин."Этот конкурс стал политическим, и к музыке он не имеет никакого отношения", - сказал Пригожин.Продюсер также добавил, что не смотрел финал состязания. "Я не смотрел конкурс и не смотрел финал. Но я же вижу социальные сети коллег - тот же Киркоров, например, выкладывает много. В новостях с самого утра говорят, что победила Украина. Этого сейчас просто невозможно не заметить", - сказал эксперт.Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя - Великобритании, набравшей 466 голосов.Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя победу Украины на "Евровидении", отметила, что без этого факта картина случившегося с этой страной была бы неполной. "Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про "Азовсталь". Европа аплодирует стоя", - написала Захарова в своем Telegram-канале.После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз (ЕВС) охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/evrovidenie-1788643045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, турин, великобритания, евровидение, новости культуры