13:31 15.05.2022 (обновлено: 14:09 15.05.2022)
Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении
Представитель МИД Захарова: без победы Украины на Евровидении картина была бы неполной
© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение"
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение"
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Победа Украины на "Евровидении" дополняет "картину случившегося с этой страной", написала в своем Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова.
"Согласитесь, без победы Украины на "Евровидении" картина случившегося с этой страной была бы неполной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про "Азовсталь", — напомнила она.
По словам представителя ведомства, "Европа аплодирует стоя".
Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.
Первое место украинские музыканты взяли за счет голосов зрителей, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри, в свою очередь, отдало предпочтение исполнителю из Великобритании Сэму Райдеру.