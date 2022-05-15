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Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788652488.html
Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении
Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022
Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении
Победа Украины на "Евровидении" дополняет "картину случившегося с этой страной", написала в своем Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:31
2022-05-15T14:09
культура
новости культуры
мария захарова
украина
евровидение-2022
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Победа Украины на "Евровидении" дополняет "картину случившегося с этой страной", написала в своем Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова."Согласитесь, без победы Украины на "Евровидении" картина случившегося с этой страной была бы неполной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про "Азовсталь", — напомнила она.По словам представителя ведомства, "Европа аплодирует стоя".Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.Первое место украинские музыканты взяли за счет голосов зрителей, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри, в свою очередь, отдало предпочтение исполнителю из Великобритании Сэму Райдеру.
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новости культуры, мария захарова, украина, евровидение-2022
13:31 15.05.2022 (обновлено: 14:09 15.05.2022)
 
Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении

Представитель МИД Захарова: без победы Украины на Евровидении картина была бы неполной

© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение"
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни Евровидение - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение"
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Победа Украины на "Евровидении" дополняет "картину случившегося с этой страной", написала в своем Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова.
"Согласитесь, без победы Украины на "Евровидении" картина случившегося с этой страной была бы неполной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про "Азовсталь", — напомнила она.
По словам представителя ведомства, "Европа аплодирует стоя".
Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.
Первое место украинские музыканты взяли за счет голосов зрителей, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри, в свою очередь, отдало предпочтение исполнителю из Великобритании Сэму Райдеру.
Логотип Евровидения-2022
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КультураНовости культурыМария ЗахароваУкраинаЕвровидение-2022
 
 
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