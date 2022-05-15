https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788652488.html

Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении

Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022

Захарова прокомментировала победу Украины на Евровидении

Победа Украины на "Евровидении" дополняет "картину случившегося с этой страной", написала в своем Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:31

2022-05-15T13:31

2022-05-15T14:09

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Победа Украины на "Евровидении" дополняет "картину случившегося с этой страной", написала в своем Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова."Согласитесь, без победы Украины на "Евровидении" картина случившегося с этой страной была бы неполной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про "Азовсталь", — напомнила она.По словам представителя ведомства, "Европа аплодирует стоя".Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.Первое место украинские музыканты взяли за счет голосов зрителей, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри, в свою очередь, отдало предпочтение исполнителю из Великобритании Сэму Райдеру.

https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788641528.html

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Влада Копылова

новости культуры, мария захарова, украина, евровидение-2022