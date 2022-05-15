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В Британии понадеялись, что Украина не сможет провести Евровидение-2023 - РИА Новости, 15.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788641528.html
В Британии понадеялись, что Украина не сможет провести Евровидение-2023
В Британии понадеялись, что Украина не сможет провести Евровидение-2023 - РИА Новости, 15.05.2022
В Британии понадеялись, что Украина не сможет провести Евровидение-2023
После победы Украины на Евровидении-2022 в Великобритании все еще рассчитывают на возможность принять шоу в следующем году, "учитывая ситуацию", пишет The... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:46
2022-05-15T23:26
украина
великобритания
испания
европейский вещательный союз
евровидение
шоубиз
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. После победы Украины на Евровидении-2022 в Великобритании все еще рассчитывают на возможность принять шоу в следующем году, "учитывая ситуацию", пишет The Guardian.Как отмечается в материале, статус Соединенного Королевства, чей исполнитель Сэм Райдер занял второе место, хотя лидировал по результатам голосования жюри, позволяет стране претендовать на проведение конкурса, если украинский кризис не разрешится."Хотя Великобритания заняла второе место, победа Украины все же дает проблеск надежды на проведение Евровидения впервые с 1998 года. Традиционно победитель шоу проводит его на следующий год, но, учитывая нынешнюю ситуацию на Украине, Европейский вещательный союз может быть осторожен в планировании мероприятия через год в Киеве. Скорее всего, хозяина (конкурса) 2023 года выберут из так называемой большой пятерки стран, которые вносят наибольший вклад в казну Евровидения и которым гарантирован прямой выход в финал", — пишет СМИ.Речь идет о Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.В Испании тем временем уже объявили о готовности провести музыкальный конкурс в 2023-м, если Украина не сможет этого сделать. О таких планах рассказала директор по коммуникациям испанской телерадиокомпании RTVE Мария Эйсагирре.Евровидение-2022Победителем международного музыкального конкурса, который в этом году прошел в итальянском Турине, стала украинская хип-хоп-группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". По суммарным итогам зрительского голосования и жюри она получила 631 балл, обогнав Великобританию.После выступления фронтмен коллектива по-английски выступил с призывом "поддержать" Украину и "Азовсталь". Хотя правила конкурса запрещают политические призывы со сцены, Европейский вещательный союз расценил это "скорее как гуманитарный жест".
https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788631178.html
https://ria.ru/20220514/dzhonon-1788547657.html
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украина, великобритания, испания, европейский вещательный союз , евровидение
11:46 15.05.2022 (обновлено: 23:26 15.05.2022)
 
В Британии понадеялись, что Украина не сможет провести Евровидение-2023

The Guardian: если Украина не сможет провести Евровидение-2023, это сделает Британия

© EurovisionЛоготип Евровидения-2022
Логотип Евровидения-2022
© Eurovision
Логотип Евровидения-2022
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. После победы Украины на Евровидении-2022 в Великобритании все еще рассчитывают на возможность принять шоу в следующем году, "учитывая ситуацию", пишет The Guardian.
Как отмечается в материале, статус Соединенного Королевства, чей исполнитель Сэм Райдер занял второе место, хотя лидировал по результатам голосования жюри, позволяет стране претендовать на проведение конкурса, если украинский кризис не разрешится.
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"Хотя Великобритания заняла второе место, победа Украины все же дает проблеск надежды на проведение Евровидения впервые с 1998 года. Традиционно победитель шоу проводит его на следующий год, но, учитывая нынешнюю ситуацию на Украине, Европейский вещательный союз может быть осторожен в планировании мероприятия через год в Киеве. Скорее всего, хозяина (конкурса) 2023 года выберут из так называемой большой пятерки стран, которые вносят наибольший вклад в казну Евровидения и которым гарантирован прямой выход в финал", — пишет СМИ.
Речь идет о Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.
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В Испании тем временем уже объявили о готовности провести музыкальный конкурс в 2023-м, если Украина не сможет этого сделать. О таких планах рассказала директор по коммуникациям испанской телерадиокомпании RTVE Мария Эйсагирре.

Евровидение-2022

Победителем международного музыкального конкурса, который в этом году прошел в итальянском Турине, стала украинская хип-хоп-группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". По суммарным итогам зрительского голосования и жюри она получила 631 балл, обогнав Великобританию.
После выступления фронтмен коллектива по-английски выступил с призывом "поддержать" Украину и "Азовсталь". Хотя правила конкурса запрещают политические призывы со сцены, Европейский вещательный союз расценил это "скорее как гуманитарный жест".
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ШоубизУкраинаВеликобританияИспанияЕвропейский вещательный союзЕвровидение
 
 
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