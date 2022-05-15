11:46 15.05.2022 (обновлено: 23:26 15.05.2022)
В Британии понадеялись, что Украина не сможет провести Евровидение-2023
The Guardian: если Украина не сможет провести Евровидение-2023, это сделает Британия
Логотип Евровидения-2022
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. После победы Украины на Евровидении-2022 в Великобритании все еще рассчитывают на возможность принять шоу в следующем году, "учитывая ситуацию", пишет The Guardian.
Как отмечается в материале, статус Соединенного Королевства, чей исполнитель Сэм Райдер занял второе место, хотя лидировал по результатам голосования жюри, позволяет стране претендовать на проведение конкурса, если украинский кризис не разрешится.
"Хотя Великобритания заняла второе место, победа Украины все же дает проблеск надежды на проведение Евровидения впервые с 1998 года. Традиционно победитель шоу проводит его на следующий год, но, учитывая нынешнюю ситуацию на Украине, Европейский вещательный союз может быть осторожен в планировании мероприятия через год в Киеве. Скорее всего, хозяина (конкурса) 2023 года выберут из так называемой большой пятерки стран, которые вносят наибольший вклад в казну Евровидения и которым гарантирован прямой выход в финал", — пишет СМИ.
В Испании тем временем уже объявили о готовности провести музыкальный конкурс в 2023-м, если Украина не сможет этого сделать. О таких планах рассказала директор по коммуникациям испанской телерадиокомпании RTVE Мария Эйсагирре.
Евровидение-2022
Победителем международного музыкального конкурса, который в этом году прошел в итальянском Турине, стала украинская хип-хоп-группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". По суммарным итогам зрительского голосования и жюри она получила 631 балл, обогнав Великобританию.
После выступления фронтмен коллектива по-английски выступил с призывом "поддержать" Украину и "Азовсталь". Хотя правила конкурса запрещают политические призывы со сцены, Европейский вещательный союз расценил это "скорее как гуманитарный жест".