https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788639318.html

Полиция Италии заявила, что предотвратила кибератаку на Евровидение

Полиция Италии заявила, что предотвратила кибератаку на Евровидение - РИА Новости, 15.05.2022

Полиция Италии заявила, что предотвратила кибератаку на Евровидение

Итальянская полиция заявила, что предотвратила информационные атаки на музыкальный конкурс "Евровидение". РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:31

2022-05-15T11:31

2022-05-15T17:52

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РИМ, 15 мая – РИА Новости. Итальянская полиция заявила, что предотвратила информационные атаки на музыкальный конкурс "Евровидение".По заявлению итальянской полиции, хакеры группировки Killnet, которую называют пророссийской, попытались проникнуть в системы конкурса во время его открытия и в ходе финального вечера, итоги которого были подведены в ночь на воскресенье.Специалисты почтовой полиции – спецподразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями - в сотрудничестве с организаторами "Евровидения" и техническими службами гостелерадиокорпорации Rai устранили "различные компьютерные атаки DDOS-характера, направленные на сетевые инфраструктуры во время проведения голосования и выступлений артистов", говорится в сообщении.Победителем "Евровидения", завершившегося в ночь на воскресенье в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Россия в этом году отстранена от участия в конкурсе.

https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788631178.html

https://ria.ru/20220515/prizyv-1788612930.html

турин

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турин, россия, евровидение, в мире