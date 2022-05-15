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Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788632113.html
Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на Евровидении
Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022
Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на Евровидении
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", выступая перед неформальной министерской встречей... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:12
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культура
в мире
украина
евровидение
нато
новости культуры
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", выступая перед неформальной министерской встречей альянса в Берлине."Я бы хотел поздравить Украину с победой на конкурсе "Евровидение"… Мы вчера наблюдали массивную поддержку по всей Европе… Конечно, песня также была прекрасна", - сказал Джоанэ, выступление которого транслировалось на сайте НАТО.Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя - Великобритании, набравшей 466 голосов.
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в мире, украина, евровидение, нато, новости культуры
10:12 15.05.2022 (обновлено: 10:13 15.05.2022)
 
Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на Евровидении

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на Евровидении

© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение"
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни Евровидение - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение"
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", выступая перед неформальной министерской встречей альянса в Берлине.
"Я бы хотел поздравить Украину с победой на конкурсе "Евровидение"… Мы вчера наблюдали массивную поддержку по всей Европе… Конечно, песня также была прекрасна", - сказал Джоанэ, выступление которого транслировалось на сайте НАТО.
Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя - Великобритании, набравшей 466 голосов.
Украинская группа Kalush Orchestra - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
10:03
"А Зеленскому — "Оскар". Британцев возмутила победа Украины на Евровидении
 
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