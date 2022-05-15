https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788632113.html

Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на Евровидении

Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022

Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на Евровидении

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", выступая перед неформальной министерской встречей... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T10:12

2022-05-15T10:12

2022-05-15T10:13

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", выступая перед неформальной министерской встречей альянса в Берлине."Я бы хотел поздравить Украину с победой на конкурсе "Евровидение"… Мы вчера наблюдали массивную поддержку по всей Европе… Конечно, песня также была прекрасна", - сказал Джоанэ, выступление которого транслировалось на сайте НАТО.Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя - Великобритании, набравшей 466 голосов.

https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788631178.html

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Влада Копылова

в мире, украина, евровидение, нато, новости культуры