https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788632113.html
Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на Евровидении
Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022
Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на Евровидении
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", выступая перед неформальной министерской встречей... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:12
2022-05-15T10:12
2022-05-15T10:13
культура
в мире
украина
евровидение
нато
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788631688_0:132:3067:1857_1920x0_80_0_0_46fdc242af1f9cf81c92d6f8d59de82e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", выступая перед неформальной министерской встречей альянса в Берлине."Я бы хотел поздравить Украину с победой на конкурсе "Евровидение"… Мы вчера наблюдали массивную поддержку по всей Европе… Конечно, песня также была прекрасна", - сказал Джоанэ, выступление которого транслировалось на сайте НАТО.Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2022", завершившегося в ночь на воскресенье в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя - Великобритании, набравшей 466 голосов.
https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788631178.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788631688_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06c43b12322801829432eb9f66d694ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евровидение, нато, новости культуры
10:12 15.05.2022 (обновлено: 10:13 15.05.2022)
Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на Евровидении
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на Евровидении