https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788631178.html

"А Зеленскому — "Оскар". Британцев возмутила победа Украины на Евровидении

"А Зеленскому — "Оскар". Британцев возмутила победа Украины на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022

"А Зеленскому — "Оскар". Британцев возмутила победа Украины на Евровидении

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали результат Евровидения-2022, в котором победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T10:03

2022-05-15T10:03

2022-05-15T10:12

украина

великобритания

турин

евросоюз

евровидение

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали результат Евровидения-2022, в котором победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. Многие сочли итоги голосования весьма предсказуемыми, а некоторые предположили, что Украина теперь будет первой на любых соревнованиях."Зеленский наверняка понимает, что это было политическое решение, и на самом деле у Украины была не самая лучшая песня", — отметил Kurt Zoumas cat."Это похоже на футбольный матч, в котором Украина проигрывает, но все равно ее объявляют победителем", — сыронизировал Ukpatriot12737484."Я не собирался смотреть эту чушь, но даже слепой может понять, какой это политический фарс", — возмутился mark flower."По крайней мере, Великобритании не придется устраивать это жалкое шоу в следующем году", — подчеркнул Disgusted of Ely."Они уже давно полируют "Оскар" для Зеленского. Ему его по той же схеме могут вручить", — предположил MaRz."Вышли из ЕС — ноль очков, поддержали Украину — на втором месте. Никаких случайностей!" — пошутил debpeb."С таким же успехом можно позволить им выиграть все остальные соревнования — чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и соревнования по легкой атлетике", — подытожили читатели.Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.Первое место украинские музыканты взяли за счет голосов зрителей, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри, в свою очередь, отдало предпочтение исполнителю из Великобритании Сэму Райдеру.По традиции, следующий конкурс должен пройти в стране, которую представляет победившая в нынешнем группа.

https://ria.ru/20220511/london-1787817511.html

https://ria.ru/20220514/ssha-1788593577.html

https://ria.ru/20220514/evrovidenie-1788061848.html

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Станислав Ванд

украина, великобритания, турин, евросоюз, евровидение