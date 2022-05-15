https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788631178.html
"А Зеленскому — "Оскар". Британцев возмутила победа Украины на Евровидении
"А Зеленскому — "Оскар". Британцев возмутила победа Украины на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022
"А Зеленскому — "Оскар". Британцев возмутила победа Украины на Евровидении
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали результат Евровидения-2022, в котором победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:03
2022-05-15T10:03
2022-05-15T10:12
украина
великобритания
турин
евросоюз
евровидение
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали результат Евровидения-2022, в котором победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. Многие сочли итоги голосования весьма предсказуемыми, а некоторые предположили, что Украина теперь будет первой на любых соревнованиях."Зеленский наверняка понимает, что это было политическое решение, и на самом деле у Украины была не самая лучшая песня", — отметил Kurt Zoumas cat."Это похоже на футбольный матч, в котором Украина проигрывает, но все равно ее объявляют победителем", — сыронизировал Ukpatriot12737484."Я не собирался смотреть эту чушь, но даже слепой может понять, какой это политический фарс", — возмутился mark flower."По крайней мере, Великобритании не придется устраивать это жалкое шоу в следующем году", — подчеркнул Disgusted of Ely."Они уже давно полируют "Оскар" для Зеленского. Ему его по той же схеме могут вручить", — предположил MaRz."Вышли из ЕС — ноль очков, поддержали Украину — на втором месте. Никаких случайностей!" — пошутил debpeb."С таким же успехом можно позволить им выиграть все остальные соревнования — чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и соревнования по легкой атлетике", — подытожили читатели.Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.Первое место украинские музыканты взяли за счет голосов зрителей, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри, в свою очередь, отдало предпочтение исполнителю из Великобритании Сэму Райдеру.По традиции, следующий конкурс должен пройти в стране, которую представляет победившая в нынешнем группа.
https://ria.ru/20220511/london-1787817511.html
https://ria.ru/20220514/ssha-1788593577.html
https://ria.ru/20220514/evrovidenie-1788061848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, великобритания, турин, евросоюз, евровидение
10:03 15.05.2022 (обновлено: 10:12 15.05.2022)
"А Зеленскому — "Оскар". Британцев возмутила победа Украины на Евровидении
Читателей Daily Mail возмутила победа украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
раскритиковали результат Евровидения-2022, в котором победу одержала украинская группа Kalush Orchestra.
Многие сочли итоги голосования весьма предсказуемыми, а некоторые предположили, что Украина теперь будет первой на любых соревнованиях.
"Зеленский наверняка понимает, что это было политическое решение, и на самом деле у Украины
была не самая лучшая песня", — отметил Kurt Zoumas cat.
"Это похоже на футбольный матч, в котором Украина проигрывает, но все равно ее объявляют победителем", — сыронизировал Ukpatriot12737484.
"Я не собирался смотреть эту чушь, но даже слепой может понять, какой это политический фарс", — возмутился mark flower.
"Закономерная победа без каких-либо манипуляций? Нас явно за дураков держат", — считает SaraonD.
"По крайней мере, Великобритании
не придется устраивать это жалкое шоу в следующем году", — подчеркнул Disgusted of Ely.
"Они уже давно полируют "Оскар" для Зеленского. Ему его по той же схеме могут вручить", — предположил MaRz.
"Вышли из ЕС
— ноль очков, поддержали Украину — на втором месте. Никаких случайностей!" — пошутил debpeb.
"С таким же успехом можно позволить им выиграть все остальные соревнования — чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и соревнования по легкой атлетике", — подытожили читатели.
Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине
. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании
, набравшей 466 голосов.
Первое место украинские музыканты взяли за счет голосов зрителей, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри, в свою очередь, отдало предпочтение исполнителю из Великобритании Сэму Райдеру.
По традиции, следующий конкурс должен пройти в стране, которую представляет победившая в нынешнем группа.